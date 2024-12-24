Худи и свитшоты made in Abai

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Со стороны может показаться, что в Карагандинской области нет других предприятий, кроме угольных шахт и металлургических производств. А они есть! К примеру, швейная фабрика, которая располагается в моногороде, названном в честь великого казахского поэта и просветителя. Здесь шьют одеж­ду для тех, кто хочет выглядеть модно: футболки, спортивные костюмы, худи, свитшоты, куртки и парки. Причем все это в популярном сегодня стиле casual, подразумевающем комфорт, простоту и удобство кроя…

Сегодня швейное предприятие располагается в том же четырехэтажном кирпичном корпусе, где оно размещалось еще в советские времена. В кризисные 90-е годы XX века предприятие обанкротилось. Недвижимость много лет находилась у банка в залоге. Фабричное здание было отключено от коммуникаций и постепенно ветшало. Но семь лет назад местный предприниматель Нурхан Жумабеков выкупил его, привел в порядок и постепенно стал возрождать швейное производство.

Сейчас здесь располагаются пошивочный, раскройный и вышивальный цеха, большой склад и шоурум, где можно посмотреть, примерить и купить одеж­ду made in Abai. На фабрике работает около 100 человек, большинство из них – швеи. Но есть еще закройщики, конструкторы и технологи, которые занимаются разработкой новых моделей. Ежегодно предприятие выпускает продукции на 700 млн тенге.

Надо сказать, что начинала возрож­денная фабрика с пошива спецовок, а потом доросла и до одежды масс-маркета. Эта ниша в Карагандинской области была свободна: мало кто решается выйти за рамки стандартов рабочих роб для шахтера, металлурга или энергетика.

– Шить спецодежду проще. Ведь в этом случае ты имеешь дело с одним клиентом, который размещает заказ на сотню или тысячу комплектов, – рассуждает директор Абайской швейной фабрики Нурхан Жумабеков. – А в casual ты работаешь с потребителем один на один. И должен шить так, чтобы покупатель захотел твое швейное изделие купить. Для этого нужно многое учитывать: желания человека, его финансовые возможности, модные тенденции...

В ноябре 2023 года представители Абайской швейной фабрики вместе с шестью другими отечественными производителями ездили в Германию на престижную международную ярмарку Berlin Bazaar. На ней свои товары представили креативные предприниматели из 60 стран. Абайские швейники повезли на выставку все самое лучшее. Им удалось не только показать товар лицом, но и продать его. Особой популярностью одежда с логотипом ABAI пользовалась у наших бывших соотечественников.

– Для них это ностальгия. Но купили нашу одежду не из жалости, а потому что прикинули соотношение цены и качества и остались довольны, – говорит предприниматель. – Участие в ярмарке стало для меня неким опытом. Я посмотрел на ассортимент одежды из разных стран и сделал вывод, что мы можем шить не хуже. А главное убедился: наша продукция интересна людям.

Немецкие бизнесмены также оценили качество товаров made in Abai. Нурхану Жумабекову даже поступило предложение шить одежду под германским лейблом для продажи на казахстанском рынке. Предпринимателя международное сотрудничество заинтересовало, однако пока он решил повременить и сосредоточиться на продвижении собственного бренда. Свою одежду абайский производитель продает по большей части через Интернет.

При этом есть у него и фирменный магазинчик, расположенный на первом этаже фабрики. Корреспондент «Казправды» туда заглянула. Это светлое помещение с множест­вом стоек, на которых рядами висят разно­цветные куртки, ветровки, плащи, спортивные костюмы, худи для взрослых и детей, а также школьная форма. На полках стоят рюкзаки с логотипом ABAI, а рядом с ними – популярные сейчас шопперы (сумки для покупок из крепкой холщовой ткани). Одни украшены национальным казахским орнаментом, другие – детскими рисунками.

– Летом под эгидой фабрики был устроен конкурс детских рисунков, – рассказывает продавец Светлана, показывая шопперы. – Дети рисовали швейную фабрику, своих мам, родной город и самого Абая Кунанбаева. А потом наши специалисты выбрали лучшие рисунки, перевели на принты и распечатали их на холщовых сумках-шопперах. Это наш социальный проект.

Видно, что Светлана любит свою фабрику и гордится качеством ее продукции. А потому не упускает случая показать мне товар. При этом просит обратить внимание на вид материала, ровные строчки и оригинальность модели. Я даже примеряю несколько зимних курток с надеждой что-нибудь приобрести.

Узнаю, что у некоторых моделей есть оригинальные названия, которые для них придумали конструкторы. Например, куртка «Москва» снабжена большими накладными карманами и оригинальными вставками на рукавах. Идея ее создания пришла мастеру во время поездки в российскую столицу. А вот зимнее пальто «Дженнифер» технолог назвал в честь певицы за его крой, подчеркивающий женскую фигуру.

– Я сама ношу нашу одежду, – улыбается Светлана. – Недавно купила теплый спортивный костюм. Ношу его и дома, и на улице. А внучке мы приобрели вот эту зимнюю ярко-желтую куртку со штанами. Она теплая и непродуваемая. Ребенку нравится.

Покупатели в магазинчик при швейной фаб­рике заходят нечасто. Одни просто не знают о его существовании, другие по привычке отдают предпочтение импортным товарам. Ведь одежды из Турции, Китая и Кыргызстана на казахстанском рынке полным-полно. Почему мы не можем создать иностранным производителям достойную конкуренцию? Что нам мешает: отсутствие качественного сырья, специалистов или нехватка оборотных средств?

– Нам не хватает веры в себя! – считает директор Абайской швейной фабрики Нурхан Жумабеков. – К сожалению, у нас вообще мало отечественных производств. Многие рассчитывают на госзаказ, а работать в условиях рынка и конкуренции опасаются. Вот в чем, я считаю, наша главная проблема.