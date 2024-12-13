И дольше века газетный день Масс-медиа 13 декабря 2024 г. 0:30 132 Зарина Москау 105 лет назад, 17 декабря 1919 года, вышел первый номер газеты «Егемен Қазақстан» фото с сайта nazarmedia.kz, Игоря Бургандинова От «Ұшқын» до «Егемен Қазақстан» За эти годы издание вместе со страной и народом пережило немало: горькие потери репрессий, надежду и боль в годы войны, журналисты трудились также в период, который потом назовут застоем, вместе со всеми его лихорадило в годы перестройки, увидело оно падение Союза и зарождение независимого Казахстана. Над созданием газеты, не считаясь со временем, трудится сплоченный коллектив профессионалов своего дела. К слову, сегодня редакция находится в 8-этажном здании на улице, носящей имя самой газеты. Сюда она переехала в 2009 году, в канун своего 90-летия. Здесь нет суеты и шума, как на телевидении, даже в коридорах тихо. Но, прислушавшись, можно уловить легкий перестук. Это в кабинетах рождаются журналистские шедевры. И это вовсе не значит, что газету делают не торопясь, как говорится, «в спокойствии чинном». «Егемен Қазақстан» – ежедневная газета. Сегодня, несмотря на солидный возраст, она продолжает радовать читателей. На ее страницах находят отражение главные события в жизни страны, публикуются актуальные интервью, выходит качественная публицистика, слышен голос истории, затерявшейся в архивах, оживают забытые имена и поднимаются самые злободневные вопросы. По подшивкам «Егемен Қазақстан» можно изучать историю. Рожденная чуть более века назад газета хранит на своих страницах свидетельства давно минувших дней. Первый номер издания выпущен в Оренбурге, а его редактором был Халел Есенбаев. С первых номеров «Ұшқын», именно так называлась тогда газета, ярко освещала острые социальные проблемы. На ее страницах звучали темы классовой борьбы, женского равноправия, земельных вопросов и многие другие. Так, в № 28 за 16 сентября 1920 года был опубликован материал Сабита Муканова. Под псевдонимом М. С. писатель говорит о земельных отношениях, предлагая внести в политику переселенчества несколько пунктов. 15 февраля 1921 года на страницах «Еңбекшіл қазақ» – так была переименована газета – увидела свет острая публикация Сакена Сейфуллина под псевдонимом Манап Шамиль. В ней писатель поднимает вопрос о принятии специального декрета, чтобы закрепилось историческое название народа «казахи» вместо бывшего в употреблении со времен царизма «киргизы». А в номере за 21 февраля 1924 года другой великий казахский писатель Габит Мусрепов, побывав по заданию редакции в Акмолинской губернии, привозит целый мешок прошений от жителей Кызылжарского уезда волости Тонкерис, в которых сельчане обращаются к власти с просьбой создать на месте волости город. Месяц спустя издание публикует тревожную статью «Ақмолада аштық», где рассказывается о том, что голод принимает катастрофические размеры и все больше людей умирает. Причем нехватка провизии ощущалась во всех слоях населения. Так, Галид Сарлыбаев в этом же номере в материале «Бөкейдегі милиция халі» («Положение Букеевской милиции») пишет: «С 1 сентября 1923 года никто не получал пайки. Милиционеры испытывают нужду, не имея одежды, пропитания…» Изящным языком иронии, острым пером критики высмеивали авторы недостатки, обнажая наболевшее, призывая народ на путь просвещения. Так, в 1925 году 13 октября Бейимбет Майлин в фельетоне «Құлақ, мұрын бітімі» рассказывает о леденящем случае, имевшем место в Атбасарском уезде, где некий гражданин Мыкан Баймырза отрезал своей непокорной жене... уши и нос. В те же годы публикуются материалы выдающихся деятелей казахского народа: Турара Рыскулова – о необходимости создания казахской рабочей группы, Мыржакыпа Дулатова, рассуждающего об особенностях канцелярского казахского языка, а также Темирбека Жургенова, Мухтара Ауэзова, Каныша Сатпаева и других патриотов. Пожалуй, самым тревожным за всю историю газеты стал номер за 24 июня 1941 года. «Социалистік Қазақстан», как и все центральные издания СССР, публикует знаменитое обращение народного комиссара В. М. Молотова, прозвучавшее в радиоэфире 22 июня 1941-го. Война, черным крылом накрывшая большую страну, отражалась на газетных полосах тревожными вестями с передовой, обнадеживающими письмами с фронта, трогательными стихами, посвященными солдатам. 22 сентября 1942 года «Социалистік Қазақстан» публикует письмо заместителя командира стрелкового гвардейского полка Н., капитана Бауыржана Момышулы секретарю ЦК КП (б) Скворцову: «…в результате боев мы освободили 62 деревни. На поле боя враг оставил 2 000 погибших бойцов. Нами захвачены трофеи – 152 автомашины, 13 танков, 16 минометов, множество медикаментов, продовольствия… В боях отличились рабочие из Лениногорска Жумажан Батталов, Толеген Токтаров, Жалынбек Егембердиев из Южного Казахстана. За проявленный героизм мы рекомендовали Толегена Токтарова к ордену Ленина и званию Героя Советского Союза». Отражая, словно зеркало, свое время, газета всегда вела летопись страны, отмеряя ее газетной строкой. Возрождение Казахстана после войны, поднятие целины, всесоюзные стройки – все общественно значимые события находили место на страницах газеты. И поэтому вполне закономерно, что в 70-х годах прошлого столетия труд газеты был отмечен высокой наградой – орденом Трудового Красного Знамени. Но главная награда и ценность газеты в том, что она сумела стать по-настоящему народной. Служила и служит тем самым золотым мостом между властью и народом, донося чаяния людей, рассказывая о главном, стараясь достучаться до каждого сердца. В первые годы независимости газета сменила название на «Егеменді Қазақстан». Чуть позже обрела имя, под которым и сейчас входит в каждый дом, радуя своих читателей. «Егемен Қазақстан» за 16 июня 1998 года, который открывается материалом о презентации новой столицы молодого государства – Астаны. В годы Независимости легендарными главными редакторами были такие личности, как Шерхан Муртаза, Абиш Кекилбаев и современные общественные деятели, такие как Нурлан Оразалин, Уалихан Калижанов, Сауытбек Абдрахманов, Ержуман Смаил, Еркин Кыдыр и Дархан Кыдырали. «Егемен Қазақстан» продолжает служить площадкой для выступлений просвещенных умов эпохи. В разное время к читателю свое слово обращали выдающиеся писатели Дукенбай Досжан, Толен Абдик, Фариза Унгарсынова, общественные деятели Акселеу Сейдимбек, Турсын Журтбай, академик Оразак Исмагулов и многие другие. Молодость без границ Сохраняя лучшие традиции, «Егемен Қазақстан» успешно шагает в ногу со временем. С 2010 года существует интернет-версия газеты, которая обретает все большую популярность, особенно среди молодых читателей. Ведь главным ее преимуществом является доступность в любой точке мира, необходимы лишь наличие выхода в Глобальную сеть и любой из современных гаджетов: ноутбук, компьютер, смартфон или планшет. Кроме того, можно с уверенностью сказать, что газета с более чем вековой историей сегодня выпускается молодыми. Средний возраст сотрудников газеты – 30 лет. Вспомните, еще каких-то десять лет назад газетная индустрия считалась делом умудренных жизнью специалистов, а молодые журналисты неохотно шли в газету трудиться. Сейчас ситуация другая, и молодой состав газеты – яркое тому подтверждение. Немало среди молодых творческих сотрудников тех, кто умело сочетает практику и науку. К примеру, Дуйсеналы Алимакын постигал вершины профессии в Вашингтоне, Гульнар Жолжан совершенствовала свое мастерство в Великобритании. Следует отметить, что журналисты учились по государственной программе «Болашак» и, вернувшись, трудятся на благо страны. В век глобализации, когда информационный поток не имеет границ, страны и народы стали ближе и понятнее. А свою лепту в это вносят и работники пера. Так, аналитические исследования и интересные репортажи о кандасах, живущих в других государствах, в описании Талгата Батырхана, зарисовки о современниках Маржан Абиш и другие материалы, несомненно, украшают газету. А всю работу казахскоязычных изданий ТОО «Қазақ газеттері» (генеральный директор Д. Камзабекулы), куда входит и «Егемен Қазақстан», курирует опытный управленец и талантливый журналист, заместитель генерального директора Камбар Ахмет. Помимо главных тем, звучащих в газете, сайт представляет вниманию пользователей подборку мировых новостей, события в цифрах, блоги авторов на популярных платформах, богатый фотоархив в цифровом формате и другие не менее интересные разделы. Кроме того, большой популярностью пользуется онлайн-подписка. Читатели из самых разных стран узнают о главных новостях в Казахстане со страниц газеты. – Сегодня порой звучат мнения, что бумажные газеты – это уже архаизм и что их век подходит к концу. Однако, заметьте, даже в развитых и передовых странах бумажные газеты не только не исчезли, но и обретают новое значение, – говорит главный редактор газеты «Егемен Қазақстан» Габит Мусреп. И приводит в пример Японию, где газеты по сей день остаются популярным средством массовой информации. – Сто лет назад лидер партии «Алаш» Алихан Букейхан предлагал строить государство по типу Японии. А сегодня в Стране восходящего солнца, известной своей передовой технологичностью, газеты до сих пор являются неотъемлемой частью их жизни, – отмечает Габит Мусреп. «Служение народу зависит не от знаний, а от характера» – эти слова Алихана Букейхана, сказанные век назад, остаются актуальными и сегодня. Ведь в самом деле, можно иметь блестящее образование и не быть патриотом своей родины, не использовать во благо свои знания. А можно простым трудом вносить свой посильный вклад в то, чтобы твоя страна шла вперед. #юбилей #СМИ #газета #Қазақ газеттері #Егемен Қазақстан #105 лет