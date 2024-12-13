И дольше века газетный день

От «Ұшқын» до «Егемен Қазақстан»

За эти годы издание вместе со страной и народом пережило немало: горькие потери репрессий, надежду и боль в годы войны, журналисты трудились также в период, который потом назовут застоем, вместе со всеми его лихорадило в годы перестройки, увидело оно падение Союза и зарождение независимого Казахстана. Над созданием газеты, не считаясь со временем, трудится сплоченный коллектив профессионалов своего дела.

К слову, сегодня редакция находится в 8-этажном здании на улице, носящей имя самой газеты. Сюда она переехала в 2009 году, в канун своего 90-летия. Здесь нет суеты и шума, как на телевидении, даже в коридорах тихо. Но, прислушавшись, можно уловить легкий перестук. Это в кабинетах рождаются журналистские шедевры. И это вовсе не значит, что газету делают не торопясь, как говорится, «в спокойствии чинном».

«Егемен Қазақстан» – ежедневная газета. Сегодня, несмот­ря на солидный возраст, она продолжает радовать читателей. На ее страницах находят отражение главные события в жизни страны, публикуются актуальные интервью, выходит качественная публицистика, слышен голос истории, затерявшейся в архивах, оживают забытые имена и поднимаются самые злободневные вопросы.

По подшивкам «Егемен Қазақстан» можно изучать историю. Рожденная чуть более века назад газета хранит на своих страницах свидетельства давно минувших дней.

Первый номер издания выпущен в Оренбурге, а его редактором был Халел Есенбаев. С первых номеров «Ұшқын», именно так называлась тогда газета, ярко освещала острые социальные проб­лемы. На ее страницах звучали темы классовой борьбы, женского равноправия, земельных вопросов и многие другие.

Так, в № 28 за 16 сентября 1920 года был опубликован материал Сабита Муканова. Под псевдонимом М. С. писатель говорит о земельных отношениях, предлагая внести в политику переселенчества несколько пунктов.

15 февраля 1921 года на страницах «Еңбекшіл қазақ» – так была переименована газета – увидела свет острая публикация Сакена Сейфуллина под псевдонимом Манап Шамиль. В ней писатель поднимает вопрос о принятии специального декрета, чтобы закрепилось историческое название народа «казахи» вместо бывшего в употреблении со времен царизма «киргизы».

А в номере за 21 февраля 1924 года другой великий казахский писатель Габит Мусрепов, побывав по заданию редакции в Акмолинской губернии, привозит целый мешок прошений от жителей Кызылжарского уез­да волости Тонкерис, в которых сельчане обращаются к власти с просьбой создать на месте волос­ти город. Месяц спустя издание публикует тревожную статью «Ақмолада аштық», где рассказывается о том, что голод принимает катастрофические размеры и все больше людей умирает. Причем нехватка провизии ощущалась во всех слоях населения. Так, Галид Сарлыбаев в этом же номере в материале «Бөкейдегі милиция халі» («Положение Букеевской милиции») пишет: «С 1 сентяб­ря 1923 года никто не получал пайки. Милиционеры испытывают нужду, не имея одежды, пропитания…»

Изящным языком иронии, острым пером критики высмеи­вали авторы недостатки, обнажая наболевшее, призывая народ на путь просвещения. Так, в 1925 году 13 октября Бейимбет Майлин в фельетоне «Құлақ, мұрын бітімі» рассказывает о леденящем случае, имевшем место в Атбасарском уезде, где некий гражданин Мыкан Баймырза отрезал своей непокорной жене... уши и нос.

В те же годы публикуются материалы выдающихся деятелей казахского народа: Турара Рыскулова – о необходимости создания казахской рабочей группы, Мыржакыпа Дулатова, рассуждающего об особенностях канцелярского казахского языка, а также Темирбека Жургенова, Мухтара Ауэзова, Каныша Сатпаева и других патриотов.

Пожалуй, самым тревожным за всю историю газеты стал номер за 24 июня 1941 года. «Социалистік Қазақстан», как и все центральные издания СССР, публикует знаменитое обращение народного комиссара В. М. Молотова, прозвучавшее в радиоэфире 22 июня 1941-го. Война, черным крылом накрывшая большую страну, отражалась на газетных полосах тревожными вестями с передовой, обнадеживающими письмами с фронта, трогательными стихами, посвященными солдатам.

22 сентября 1942 года «Социа­листік Қазақстан» публикует письмо заместителя командира стрелкового гвардейского полка Н., капитана Бауыржана Момышулы секретарю ЦК КП (б) Скворцову: «…в результате боев мы освободили 62 деревни. На поле боя враг оставил 2 000 погибших бойцов. Нами захвачены трофеи – 152 автомашины, 13 танков, 16 минометов, множество медикаментов, продовольствия… В боях отличились рабочие из Лениногорска Жумажан Батталов, Толеген Токтаров, Жалынбек Егембердиев из Южного Казахстана. За проявленный героизм мы рекомендовали Толегена Токтарова к ордену Ленина и званию Героя Советского Союза».

Отражая, словно зеркало, свое время, газета всегда вела летопись страны, отмеряя ее газетной строкой. Возрождение Казахстана после войны, поднятие целины, всесоюзные стройки – все общественно значимые события находили место на страницах газеты. И поэтому вполне закономерно, что в 70-х годах прошлого столетия труд газеты был отмечен высокой наградой – орденом Трудового Красного Знамени.

Но главная награда и ценность газеты в том, что она сумела стать по-настоящему народной. Служила и служит тем самым золотым мостом между властью и народом, донося чаяния людей, рассказывая о главном, стараясь достучаться до каждого сердца.

В первые годы независимос­ти газета сменила название на «Егеменді Қазақстан». Чуть позже обрела имя, под которым и сейчас входит в каждый дом, радуя своих читателей.

«Егемен Қазақстан» за 16 июня 1998 года, который открывается материалом о презентации новой столицы молодого государства – Астаны.

В годы Независимости легендарными главными редакторами были такие личности, как Шерхан Муртаза, Абиш Кекилбаев и современные общественные дея­тели, такие как Нурлан Оразалин, Уалихан Калижанов, Сауытбек Абдрахманов, Ержуман Смаил, Еркин Кыдыр и Дархан Кыдырали.

«Егемен Қазақстан» продолжает­ служить площадкой для выступ­лений просвещенных умов эпохи. В разное время к читателю свое слово обращали выдающиеся писатели Дукенбай Досжан, Толен Абдик, Фариза Унгарсынова, общественные деятели Акселеу Сейдимбек, Турсын Журтбай, академик Оразак Исмагулов и многие другие.

Молодость без границ

Сохраняя лучшие традиции, «Егемен Қазақстан» успешно шагает в ногу со временем. С 2010 года существует интернет-версия газеты, которая обретает все большую популярность, особенно среди молодых читателей. Ведь главным ее преимуществом является доступность в любой точке мира, необходимы лишь наличие выхода в Глобальную сеть и любой из современных гаджетов: ноутбук, компьютер, смартфон или планшет.

Кроме того, можно с уве­реннос­тью сказать, что газета с более чем вековой историей сегодня выпус­кается молодыми. Средний возраст сотрудников газеты – 30 лет. Вспомните, еще каких-то десять лет назад газетная индустрия считалась делом умудренных жизнью специалистов, а молодые журналисты неохотно шли в газету трудиться. Сейчас ситуация другая, и молодой состав газеты – яркое тому подтверждение.

Немало среди молодых творческих сотрудников тех, кто умело сочетает практику и науку. К примеру, Дуйсеналы Алимакын постигал вершины профессии в Вашингтоне, Гульнар Жолжан совершенствовала свое мастерст­во в Великобритании. Следует­ отметить, что журналисты учились по государственной прог­рамме «Болашак» и, вернувшись, трудятся на благо страны.

В век глобализации, когда информационный поток не имеет границ, страны и народы стали ближе и понятнее. А свою лепту в это вносят и работники пера. Так, аналитические исследования и интересные репортажи о кандасах, живущих в других государствах, в описании Талгата Батырхана, зарисовки о современниках Маржан Абиш и другие материалы, несомненно, украшают газету. А всю работу казахскоязычных изданий ТОО «Қазақ газеттері» (генеральный директор Д. Камзабекулы), куда входит и «Егемен Қазақстан», курирует опытный управленец и талантливый журналист, замес­титель генерального директора Камбар Ахмет.

Помимо главных тем, звучащих в газете, сайт представляет вниманию пользователей подборку мировых новостей, события в цифрах, блоги авторов на популярных платформах, богатый фотоархив в цифровом формате и другие не менее интересные разделы. Кроме того, большой популярностью пользует­ся онлайн-подписка. Читатели из самых разных стран узнают о главных новостях в Казахстане со страниц газеты.

– Сегодня порой звучат мнения, что бумажные газеты – это уже архаизм и что их век подходит к концу. Однако, заметьте, даже в развитых и передовых странах бумажные газеты не только не исчезли, но и обретают новое значение, – говорит главный редактор газеты «Егемен Қазақстан» Габит Мусреп.

И приводит в пример Японию, где газеты по сей день остаются популярным средством массовой информации.

– Сто лет назад лидер партии «Алаш» Алихан Букейхан предлагал строить государство по типу Японии. А сегодня в Стране восходящего солнца, известной своей передовой технологичнос­тью, газеты до сих пор являются неотъемлемой частью их жизни, – отмечает Габит Мусреп.

«Служение народу зависит не от знаний, а от характера» – эти слова Алихана Букейхана, сказанные век назад, остаются актуаль­ными и сегодня. Ведь в самом деле, можно иметь блес­тящее образование и не быть патриотом своей родины, не использовать во благо свои знания. А можно простым трудом вносить свой посильный вклад в то, чтобы твоя страна шла вперед.