И не нужно жечь покрышки!

Официально и торжественно завод планируют открыть в конце июня текущего года. Сейчас же новое оборудование, что называется, проходит «обкатку». Получена первая продукция. Оценить работу нового предприятия смогли журналисты и общественники.

О том, что в областном центре ведется строительство завода по переработке автомобильных шин, было известно многим жителям Семея. И, признаться, большинству из них представлялись клубы черного дыма, чудился неприятный запах горелой резины. Но в ТОО «Эйкос» – инициаторе проекта – в первую очередь подумали об экологии.

– Сегодня в республике проходит большая экологическая кампания «Таза Қазақстан», нап­равленная на улучшение экологической обстановки, и это касается не только озеленения и чистоты, но и переработки отходов. Не секрет, что отработанные автомобильные шины годами накапливаются на полигонах либо сжигаются, что сильно загрязняет окружающую среду. Наша компания поставила цель решить эту проблему, – говорит директор предприятия Олег Демиш.

Для этого на заводе прежде всего установили современное оборудование для очистки технологических газов. Благодаря чему в окружающую среду пос­тупает очищенный воздух без вредных примесей и взвесей.

По словам Олега Демиша, газ, образующийся в процессе производства, сгорает сам по себе, но было решено установить также дополнительный мощный фильтр.

– В цехе пиролиза происходит тепловая переработка автомобильных покрышек. Резина тлеет в реакторе без доступа воздуха при температуре 290 градусов по Цельсию. Газ конденсируется в системе охлаждения и превращается в пиролизное топливо. В этом цехе также установлена сис­тема очистки. Сам реактор изолирован, газ полностью сгорает и не загрязняет ни систему, ни окружающую среду. Тем не менее мы также дополнительно установили керамический омываемый фильтр, – поясняет Олег Демиш.

Директор завода добавил, что многоярусная система фильтров и насосов установлена и в цехе по переработке шин в резиновую крошку.

– На линии по переработке шин в крошку смонтирован целый каскад оборудования, предназначенного для очистки воздуха от взвешенных частиц. Чистое сырье поступает на весовые станции. Воздух не загрязняется, – подчеркнул Олег Демиш.

Завод производит несколько фракций резиновой крошки, каждая из которых находит применение. Она используется, к примеру, при строительстве дорог и тротуаров, благоустройстве придомовых территорий, при создании травмобезопасных покрытий для детских площадок, стадионов, беговых дорожек.

Олег Демиш добавил, что попутно при производстве резиновой крошки завод получает технический углерод, из которого затем изготавливают топливные гранулы. Они по своим тепловым параметрам способны выступать альтернативой твердым видам горючего.

С производством ознакомились и общественники. Среди них Жанна Жибраева, директор общественного фонда «Центр семьи», ежегодно реализующего проекты по защите экологии.

– В целом нынешняя экологическая повестка нацелена на то, чтобы не просто бороться с последствиями воздействия на окружающую среду, а изначально минимизировать вред, который наносят производства.

Именно поэтому на предприятии сразу подошли к этому вопросу так, чтобы в дальнейшем избежать решения проблемы загрязнения воздуха.