Как отметили организаторы, главная цель соревнований – популяризация национального интеллектуального вида спорта, поддержка активного образа жизни старшего поколения. Турнир прошел по инициативе совета аксакалов АНК Алматы. Участники соревновались в возрастных категориях 60+ и 70+.

Председатель совета аксакалов Алматы и вице-президент Федерации тоғызқұмалак Болат Оспанов отметил, что сегодня эта игра стала важной частью культурной и спортивной жизни страны. Соревнования регулярно проводятся среди разных возрастных групп, объединяя людей разных поколений. Федерация готовит инструкторов и тренеров, а также ставит задачу активно развивать игру среди детей и молодежи, открывая кружки в школах и вузах.

– Тоғызқұмалақ – это не только увлекательное хобби, но и серьезная интеллектуальная практика, – говорит Болат Оспанов. – Древняя игра кочевников тренирует память, концентрацию и умение просчитывать действия на несколько шагов вперед. Кроме того, работа с шариками развивает мелкую моторику, что также важно для здоровья. Данный турнир – это и соревнование, и возможность общения, поддержания жизненной активности и обмена опытом.

Инструктор по тоғызқұмалақ и шахматам Центра активного долголетия Медеуского района Алматы Андрей Тищенко болеет на соревнованиях за трех своих учеников. Год назад он сам познакомился с этой игрой, стал выигрывать турниры. Поскольку в центре не было инструктора, ему предложили занять эту должность.

– Я совершенствую свое мас­терство и обучаю игре всех желающих. Особенно горжусь тем, что недавно моя ученица, которой 84 года, заняла первое место среди членов центров активного долголетия Алматы. Я всегда говорю ученикам, что прежде всего надо понять суть игры. А она довольно глубокая, не случайно ее называют арифметикой кочевников, – говорит Андрей Тищенко.

Еще одна его ученица, Юлия Ким, отмечает, что тоғызқұмалақ зацепил ее с первой игры:

– В нее хорошо играет тот, кто дружит с математикой, здесь нужно просчитывать не только свои ходы, но и соперника. Очень рада тому, что игра увлекла и моих внуков.

Как отметил главный судья соревнований Мурат Куншуа­ков, турниры проводятся по швейцарской системе: в каж­дом раунде соперники подбираются из тех, кто набрал похожее количество очков, что обеспечивает встречи равных по силе игроков. Его также радует, что игра привлекает внимание подрастающего поколения.

– В условиях, когда современная молодежь часто живет в ритме «клипового мышления», эта игра учит терпению, вниманию и умению анализировать, – подчеркивает он.

Как отмечают специалисты и судьи соревнований, игра одинаково полезна как для детей, так и для пожилых людей. Она развивает логическое мышление, навыки устного счета, стратегию и внимание. Для старшего поколения это еще и эффективный способ поддержания когнитивного здоровья и социальной активности. Тоғызқұмалақ сегодня – это интеллектуальное наследие, которое продолжает развиваться, объединяет поколения и уверенно выходит на международный уровень.