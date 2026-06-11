Впервые в Казахстане

В столице пройдут сразу три крупных международных турнира по эстетической групповой гимнастике: Astana Alan Cup, Кубок мира и чемпионат Азии. Международный турнир Astana Alan Cup станет прологом Кубка мира и чемпио­ната Азии.

Фото: ortcom.kz

– Чемпионат Азии является престижным континентальным первенством, которое проводится один раз в два года. Впервые турнир пройдет в нашей стране, что подчеркивает высокий уровень развития эстетической групповой гимнастики и растущий международный авторитет казахстанской школы, – сообщил на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МТС Аманбай Нурмуханбетов.

Организовывают соревнования Министерство туризма и спорта РК, Международная федерация эстетической групповой гимнастики (IFAGG), акимат города Астаны и Казахстанская федерация эстетической групповой гимнастики. Соревнования состоятся в национальном теннис­ном центре BEELINE ARENA. В турнире примут участие сильнейшие команды из Беларуси, Кыргызстана, Малайзии, России, Сингапура, США, Финляндии, Эстонии, Японии и Казахстана.

В рамках соревнований будет разыграно шесть комплектов медалей в возрастных категориях «сеньоры» и «юниоры».

Казахстан представят следую­щие команды: сеньоры – Alan (Астана), LiEl (Алматы), Asyl Tas (Шымкент), Estel (Атырау), (Алматы), Fiesta (Шымкент); юниоры – Samruk (Астана), Kerbez (Алматы), Izumrud-Korkem (Астана), Sunrise (Алматы), Alem (Шымкент), Space (Усть-Каменогорск); микс-команды – Libertad, Kerbez Mix, Aeria и Diamonds из Алматы.

Торжественная церемония открытия состоится 13 июня. Зрителям представят постановку, знакомящую с традициями казахского народа и отражающую роль Казахстана в современном мировом спортивном пространстве. 11–12 июня состоится международный турнир Astana Alan Cup, в котором примут участие 93 команды. Среди них будет разыграно­ 14 комплектов медалей.