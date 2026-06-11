Впервые в Казахстане

Спорт,Турниры
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

В столице пройдут сразу три крупных международных турнира по эстетической групповой гимнастике: Astana Alan Cup, Кубок мира и чемпионат Азии. Международный турнир Astana Alan Cup станет прологом Кубка мира и чемпио­ната Азии.

Фото: ortcom.kz

– Чемпионат Азии является престижным континентальным первенством, которое проводится один раз в два года. Впервые турнир пройдет в нашей стране, что подчеркивает высокий уровень развития эстетической групповой гимнастики и растущий международный авторитет казахстанской школы, – сообщил на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МТС Аманбай Нурмуханбетов.

Организовывают соревнования Министерство туризма и спорта РК, Международная федерация эстетической групповой гимнастики (IFAGG), акимат города Астаны и Казахстанская федерация эстетической групповой гимнастики. Соревнования состоятся в национальном теннис­ном центре BEELINE ARENA. В турнире примут участие сильнейшие команды из Беларуси, Кыргызстана, Малайзии, России, Сингапура, США, Финляндии, Эстонии, Японии и Казахстана.

В рамках соревнований будет разыграно шесть комплектов медалей в возрастных категориях «сеньоры» и «юниоры».

Казахстан представят следую­щие команды: сеньоры – Alan (Астана), LiEl (Алматы), Asyl Tas (Шымкент), Estel (Атырау), (Алматы), Fiesta (Шымкент); юниоры – Samruk (Астана), Kerbez (Алматы), Izumrud-Korkem (Астана), Sunrise (Алматы), Alem (Шымкент), Space (Усть-Каменогорск); микс-команды – Libertad, Kerbez Mix, Aeria и Diamonds из Алматы.

Торжественная церемония открытия состоится 13 июня. Зрителям представят постановку, знакомящую с традициями казахского народа и отражающую роль Казахстана в современном мировом спортивном пространстве. 11–12 июня состоится международный турнир Astana Alan Cup, в котором примут участие 93 команды. Среди них будет разыграно­ 14 комплектов медалей.

#Спорт #гимнастика #ЧА

Популярное

Все
Великий писатель земли кыргызской
ШОС – 25 лет: новый рубеж, широкие перспективы
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Текели обретает новый стиль
Вектор укрепления партнерства
Министр провел открытый урок
Конституционный закон Республики Казахстан
Казахстан вновь вошел в десятку лучших на этапе Кубка мира по стрельбе из лука
Феномен Шакиры
Под цифровым шаныраком
Схему незаконной выдачи ИИН иностранцам выявили в Астане
Phygital Contenders Astana 2026 – итоги второго дня турнира
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Где Будда смотрит на Или
Слушайте и говорите!
Подземные хроники Кангюя
На стороне природы
Железная леди казахской сцены
Буруктал: два берега одной реки
В МВФ отметили позитивную динамику развития экономики Казахстана
Мостостроителям дан срок до сентября
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Конституционный закон Республики Казахстан
Число долларовых миллионеров в мире в 2025 году превысило 25 млн человек
Зафиксирован профицит выработки электроэнергии
В Бурабае завершают подготовку к сбору «Айбын-2026»
Новая ветроэлектростанция на 100 МВт появится в Актюбинской области
Участники Astana Half Marathon поддержали акцию «Таза Қазақстан»
В Астане выпустили крупнейший в Центральной Евразии поток лидеров ИИ
Перезагрузка всей политической системы – Токаев подписал 5 новых конституционных законов
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в Правительстве
Певец из Семея установил национальный рекорд
Очередные находки древнего океана Тетис
Учителя готовы к переменам
Лучшего производителя кумыса выберут в Астане
ChatGPT на казахском: общество «Қазақ тілі» представило результаты работы с OpenAI
Государство усиливает подготовку инженерно-технических кадров
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена

Читайте также

Казахстанские волейболистки вышли в полуфинал Кубка наций н…
Phygital Contenders Astana 2026 – итоги второго дня турнира
Казахстан вновь вошел в десятку лучших на этапе Кубка мира …
Атырауский пожарный протащил 165-тонный вагон

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]