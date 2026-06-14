«Әділет» создаёт филиалы по всему Казахстану

Партии

Одним из ключевых решений II Съезда партии «Әділет» стало создание и учетная регистрация региональных филиалов партии по всей стране, а также утверждение Положения о филиале партии «Әділет».

Фото: партия «Әділет»

Делегаты съезда единогласно поддержали формирование полноценной региональной сети, которая охватит все области Казахстана, а также города республиканского значения. Этот шаг открывает новый этап организационного развития партии и позволит обеспечить ее постоянное присутствие на местах. Представляя проект Положения о филиале партии, член Бюро Политического совета партии и секретарь съезда Гульзира Атабаева отметила, что принятие документа завершает формирование организационной основы партии и определяет единые принципы работы региональных структур.

По ее словам, филиалы будут создаваться по территориальному принципу и действовать как часть единой партийной системы.

«Положение о филиале – это один из базовых документов, который определяет, как наша партия будет работать в регионах, как будут выстроены ее территориальные структуры, как будут приниматься решения на местах и каким образом будет обеспечиваться дисциплина, контроль и ответственность», – отметила Гульзира Атабаева.

Как отметил член Политического совета партии Бурихан Нурмухамедов, после завершения этапа государственной регистрации партия переходит к практическому организационному строительству.

«Судьба партии решается в регионах – именно там находится главный фронт нашей работы. Именно там формируется доверие граждан. Именно там люди ежедневно оценивают партию по конкретным делам, инициативам и результатам», – подчеркнул Бурихан Нурмухамедов.

Представитель молодежного патриотического движения «Дала Қырандары» Мади Рымжанов отметил особую роль сильных региональных организаций в развитии партии. «Настоящая сила любой политической организации определяется ее способностью быть рядом с людьми, слышать их запросы и эффективно представлять их интересы в каждом регионе страны», – заявил Мади Рымжанов.

По словам члена Политического совета партии Дмитрия Павленко, создание филиалов является необходимым условием для эффективной партийной работы и дальнейшего развития партии.

«Партийная региональная сеть обеспечивает прямую связь между центром и гражданами на местах, являясь фундаментом для устойчивого развития и эффективной работы любой политической силы», – отметил Дмитрий Павленко.

Отдельный раздел Положения посвящен вопросам открытости, подотчетности и внутреннего контроля. Согласно документу, региональные подразделения будут работать на принципах прозрачности принимаемых решений и ответственности перед членами партии и обществом. По итогам голосования делегаты единогласно поддержали решение о создании и учетной регистрации филиалов партии «Әділет», а также утвердили Положение о филиале партии.

#партия #филиалы #«Әділет»

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