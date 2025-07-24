В первый день свое мастерство продемонстрировали спортсмены 13 и 17 лет. Отборочные игры проходят до двух поражений, и уже сегодня вечером станут известны первые победители турнира. Со второго дня соревнований постепенно будут включаться в игру и теннисисты из оставшихся пяти возрастных категорий.

Несмотря на пока еще малый соревновательный опыт, накалу страстей за теннисными столами могли бы позавидовать и маститые мастера этой захватывающей, требующей быстрой реакции и внимания игры. Казахстану как хозяину турнира разрешили выставить сразу 86 теннисистов в различных возрастных категориях. Наша команда сформирована в основном из числа призеров чемпионатов, и костяк ее составляют спортсмены из Караганды, Алматы, Шымкента, Восточно-Казахстанской области, Туркестана, Костаная. Турнир позволит молодым спортсменам получить бесценный опыт игровой практики на международных соревнованиях.

Основные надежды тренеры возлагают на лидера команды, чемпиона мира среди молодежи карагандинца Алана Курмангалиева. В июне он улучшил свои позиции, поднявшись с 8-го места на 6-е в обновленном планетарном рейтинге, представленном Международной федерацией настольного тенниса, среди лучших спортсменов до 19 лет.

Есть расчеты и на хорошее выступление наших юных теннисистов в возрастных категориях 11, 13, 15 лет, которые реально могут завоевать медали. Но просто так игры никто уступать, конечно, не собирается, в Алматы прилетели очень сильные соперники из Южной Кореи, Японии, Китайского Гонконга, Китайского Тайбэя и Индии. Они привезли свои первые номера именно в этих возрастах. Для наших теннисистов это хорошая возможность показать свои навыки, а также набрать максимальное число рейтинговых очков.

Данные соревнования проходят под эгидой Международной федерации настольного тенниса (ITTF) и Мирового настольного тенниса (WTT). Они включены в календарь юношеской серии и учитываются в мировом рейтинге.