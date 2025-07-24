Играют будущие чемпионы

Теннис
197
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В Алматы стартовал международный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender Almaty 2025. Юноши и девушки из 15 стран провели первые игры в своих возрастных подгруппах.

фото Юрия Беккера

В первый день свое мастерство продемонстрировали спортсмены 13 и 17 лет. Отборочные игры проходят до двух поражений, и уже сегодня вечером станут известны первые победители турнира. Со второго дня соревнований постепенно будут включаться в игру и теннисисты из оставшихся пяти возрастных категорий.

Несмотря на пока еще малый соревновательный опыт, накалу страстей за теннисными столами могли бы позавидовать и маститые мастера этой захватывающей, требующей быстрой реакции и внимания игры. Казахстану как хозяину турнира разрешили выставить сразу 86 теннисистов в различных возрастных категориях. Наша команда сформирована в основном из числа призеров чемпионатов, и костяк ее составляют спортсмены из Караганды, Алматы, Шымкента, Восточно-Казахстанской области, Туркестана, Костаная. Турнир позволит молодым спортсменам получить бесценный опыт игровой практики на международных соревнованиях.

Основные надежды тренеры возлагают на лидера команды, чемпиона мира среди молодежи карагандинца Алана Курмангалиева. В июне он улучшил свои позиции, поднявшись с 8-го места на 6-е в обновленном планетарном рейтинге, представленном Международной федерацией настольного тенниса, среди лучших спортсменов до 19 лет.

Есть расчеты и на хорошее выступление наших юных теннисистов в возрастных категориях 11, 13, 15 лет, которые реально могут завоевать медали. Но просто так игры никто уступать, конечно, не собирается, в Алматы прилетели очень сильные соперники из Южной Кореи, Японии, Китайского Гонконга, Китайского Тайбэя и Индии. Они привезли свои первые номера именно в этих возрастах. Для наших теннисистов это хорошая возможность показать свои навыки, а также набрать максимальное число рейтинговых очков.

Данные соревнования проходят под эгидой Международной федерации настольного тенниса (ITTF) и Мирового настольного тенниса (WTT). Они включены в календарь юношеской серии и учитываются в мировом рейтинге.

#Алматы #настольный теннис #WTT Youth Contender Almaty

Популярное

Все
Труд – фундамент экономики
Сухое молоко отправится на экспорт
Залог хорошего отдыха
Школы ИИ будут по всей стране
Чествовали лучших
Спасательные гидроциклы
Факторы роста
Подшипники, которым доверяют в ЕС
Нужна профилактика
Родник у дома
Осуждены за хищения
Необходима общественно-ориентированная модель полиции
Здравоохранения важнейшее звено
Деревьям не нужны отчеты
Вся надежда на ответный матч
Играют будущие чемпионы
Новые объекты Тюлькубаса
Время мамонтов
Семейный шахматный турнир в Кызылорде
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Больше квадратура – выше тариф
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Атырау свекла слаще
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Стратегический культурный ресурс государства
Житель Шымкента осужден за пропаганду и разжигание межнациональной розни
Правительство разъяснило бизнесу нормы нового налогового кодекса
В списке ключевых игроков Евразии
Налоговый Кодекс Республики Казахстан
Реконструкцию высокогорного катка «Медеу» с сохранением исторического облика обсудили сенаторы
В стране продолжается рост числа юридических лиц
Скутеры вне закона: на Капшагае у нарушителей изъяты гидроциклы
Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс
Металлургам вручили госнаграды от имени Президента Казахстана
Первый урожай арбузов собирают в Жамбылской области
Разъяснительный штаб после пожара на «Big Шанхай» открыли в Астане
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Закон Республики Казахстан
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Распоряжение Главы государства о назначении
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Назначен директор новой Службы КНБ
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
Когда региональная сила становится мировым аргументом

Читайте также

Теннисист Бейбит Жукаев квалифицировался на турнир в США
Александр Бублик вышел в финал турнира в Швейцарии
Александр Бублик вышел в полуфинал грунтового турнира в Шве…
Республиканский чемпионат по теннису пройдет в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]