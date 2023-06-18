Игроки сборной Казахстана посвятили победу в отборе к Евро-2024  жителям Семея

Футболисты казахстанской сборной посвятили победу в отборе к Евро-2024 пострадавшим от лесного пожара жителям Семея, передает Кazpravda.kz со ссылкой на vesti.kz.

Фото пресс-службы : Пресс-службы Федерации футбола Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев после матча против Сан-Марино высказался о ситуации в области Абай.

"В этой ситуации, в которой находятся наши люди, им, наверное, не до радости, но если они отвлеклись на два часа от своих проблем, поболели за нашу сборную – я думаю, это уже плюс.

Конечно, мы чувствуем ответственность перед страной. И когда наша страна находится в таком трауре - мы, естественно, должны еще добавить, сделать, работать, чтобы люди могли отвлечься. Целиком и полностью мы посвящаем победу тем людям, которым в Семее сейчас очень непросто", - сказал Адиев.

Напомним, встреча в итальянской Парме завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Магомеда Адиева.