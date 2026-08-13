Итоги проекта «Школа национального ремесла» подвели в Астане

Фото: МКИ

В столице состоялось итоговое мероприятие образовательного проекта «Школа национального ремесла», реализованного при поддержке МКИ Корпоративным фондом «Фонд развития креативных индустрий», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

С 27 июля по 12 августа 10 лучших мастеров национального ремесла Казахстана обучили 208 участников в возрасте от 8 до 20 лет традиционным технологиям и секретам национального ремесла.



С успешным завершением проекта участников поздравила заместитель премьер-министра - министр культуры и информации Аида Балаева. Она поблагодарила мастеров-наставников, организаторов, родителей и всех участников проекта.

Вице-премьер отметила растущий интерес к национальной эстетике в дизайне, моде, архитектуре, туризме и других направлениях креативных индустрий, который открывает новые возможности и для мастеров, и для молодежи.

«Глава государства уделяет особое внимание сохранению национальных ценностей, историко-культурного наследия, поддержке творческой молодежи и развитию креативных индустрий. В этой работе народные ремесла занимают особое место. В мастерстве наших ремесленников воплощены история народа, его традиции, мировоззрение и многовековой созидательный опыт. Поэтому сегодня важно не только сохранять уникальные техники и изделия, но прежде всего обеспечивать преемственность поколений – передачу знаний от мастера к ученику. Именно на решение этой задачи направлена «Школа национального ремесла». Сегодня перед нами стоит еще одна важная задача – не просто сохранить традиционные ремесла, но и дать им современное развитие. Традиция должна не оставаться в прошлом, а становиться ресурсом современного развития», – сказала Аида Балаева.

Участники проекта получили практические знания по 10 направлениям национального ремесла. В образовательную программу вошли ювелирное искусство, обработка дерева и кожи, валяние войлока, керамика, ковроткачество, резьба по кости и другие традиционные виды прикладного искусства.





Особое внимание в рамках «Школы национального ремесла» было уделено инклюзивному образованию. Для детей с особыми образовательными потребностями была организована специальная группа, занятия в которой способствовали раскрытию творческого потенциала участников, развитию мелкой моторики и практических трудовых навыков.



В рамках мероприятия мастерам и выпускникам проекта вручили сертификаты, представили их авторские работы и подвели итоги образовательной программы.





В ведомстве отметили, что для участия в проекте поступило более 450 заявок, по итогам конкурсного отбора 208 участников получили возможность бесплатно пройти обучение. Отбор мастеров-наставников также вызвал значительный интерес: из всех регионов страны поступила 331 заявка. После технического отбора конкурсная комиссия рассмотрела 271 заявку и определила 10 лучших мастеров национального ремесла Казахстана.



«Школа национального ремесла» – проект, направленный на сохранение и передачу национального культурного наследия молодому поколению, популяризацию традиционного ремесла и его развитие как одного из значимых направлений современной креативной индустрии. Проект создает условия для раскрытия творческого потенциала детей и молодежи, формирования интереса к национальному искусству и развития новых возможностей для будущих представителей креативных индустрий.