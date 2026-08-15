Столичные деятели культуры запустили челлендж в день рождения Шамши Калдаякова

Фото: акимат Астаны

Сегодня в день рождения выдающегося казахского композитора Шамши Калдаякова столичные деятели культуры запустили музыкальный челлендж, посвященный его творчеству, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Участники исполняют известные произведения Шамши Калдаякова, публикуют видеоролики в социальных сетях и передают музыкальную эстафету друг другу.

Челлендж объединяет представителей разных поколений вокруг богатого творческого наследия композитора, чьи произведения стали неотъемлемой частью музыкальной культуры Казахстана.