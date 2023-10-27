Игры номадов многогранны Спорт 27 октября 2023 г. 1:00 910 Кошкарбек Тусипов В Астане в ходе международной конференции, посвященной подготовке к 5-м Всемирным играм кочевников (ВИК), состоялась презентация спортивной, культурной и научной части предстоящих соревнований. Напомним, что очередные Всемирные игры кочевников пройдут в нашей столице с 8 по 14 сентября 2024 года. В них, по предварительным прогнозам, примут участие около 4 тыс. участников из более чем 100 стран мира. В основу спортивной программы входят национальные игры кочевых тюркских народов, объединенных общей историей и культурой. – По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева в следующем году в Казахстане пройдут 5-е Всемирные игры кочевников. Предстоящие соревнования призваны стать еще одним проводником для культурного сближения наших братских народов и дадут импульс развитию этнического спорта в мире. Мы также приглашаем все заинтересованные страны принять участие в соревнованиях. Уже 73 страны высказали намерение принять участие в соревнованиях. Оргкомитет приложит все усилия, чтобы Игры в Астане прошли на высоком уровне, – отметил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев. Ключевая особенность проекта «Всемирные игры кочевников» заключается в триединстве спортивной, культурной и научной программ. Взаимосвязь данных компонентов позволяет комплексно изучать и глобально продвигать национальные этнические виды спорта и в целом номадическую культуру. В Астане запланировано проведение состязаний по 20 соревновательным и 10 показательным видам спорта. В их числе – конные скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, соревнования по видам единоборств, стрельбе из традиционного лука, национальным видам охоты с птицами, состязания на лошадях, народные игры, а также показательные выступления по этническим видам спорта. Соревнования пройдут на ипподроме «Казанат», на территории этноаула, во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова, в Ледовом дворце «Алау» и комплексе «Думан». Церемония открытия состоится на «Астана-Арене», а закрытия – на ипподроме «Казанат». В рамках культурной программы в преддверии соревнований стартует проект «Бiрлiк керуенi», который охватит все регионы страны. Непосредственно в Астане будет открыт этноаул «Вселенная кочевников», где каждый посетитель сможет ознакомиться с культурой и традициями казахского народа, а также самобытной культурой стран-участниц. Также в рамках научной программы в сентябре следующего года в Национальном музее пройдет международная научно-практическая конференция, где будут изучены различные аспекты развития этноспорта и номадизма как глобальной цивилизации. Ожидается, что спортивные соревнования и культурные мероприятия посетят более 100 тыс. казахстанских и зарубежных туристов. В ходе конференции руководитель Дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников Наиль Нуров и эксперт по дизайну брендов Серик Буксиков представили символику предстоящих соревнований – официальный слоган и логотип. Итак, Игры пройдут под девизом «Ұлы Дала дүбірі», а официальный логотип будет включать в себя важный элемент айдентики – солярного всадника (он отражен во всех логотипах ВИК). В логотипе вокруг него пространство темно-красного цвета. Данный цвет олицетворяет простоту и изящество традиционного полудрагоценного камня – сердолика. Сердолик своим красноватым оттенком напоминает кровь и огонь, ассоциируется с жизненной энергией, сердцем и солнцем. Сердоликом темных тонов декорировались предметы быта – қамшы, белбеу и др. Текстовая часть логотипа выполнена шрифтом, стилизованным под руническую тюркскую письменность VIII–X веков. В мероприятии также принимали участие председатель Ассоциации национальных видов спорта Казахстана Исламбек Салжанов, а по видеоконференцсвязи присоединился президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган и генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев. #Астана #Спорт #конференция #игры кочевников #Номад #игры #ВИК