Игры номадов многогранны

Напомним, что очередные Всемирные игры кочевников пройдут в нашей столице с 8 по 14 сентября 2024 года. В них, по предварительным прогнозам, примут участие около 4 тыс. участников из более чем 100 стран мира. В основу спортивной программы входят национальные игры кочевых тюркских народов, объединенных общей историей и культурой.

– По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева в следующем году в Казахстане пройдут 5-е Всемирные игры кочевников. Предстоящие соревнования призваны стать еще одним проводником для культурного сближения наших братских народов и дадут импульс развитию этнического спорта в мире. Мы также приглашаем все заинтересованные страны принять участие в соревнованиях. Уже 73 страны высказали намерение принять участие в соревнованиях. Оргкомитет приложит все усилия, чтобы Игры в Астане прошли на высоком уровне, – отметил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

Ключевая особенность проекта «Всемирные игры кочевников» зак­лючается в триединстве спортивной, культурной и научной программ. Взаи­мосвязь данных компонентов позволяет комплексно изучать и глобально продвигать национальные этнические виды спорта и в целом номадическую культуру. В Астане запланировано проведение состязаний по 20 соревновательным и 10 показательным видам спорта. В их числе – конные скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, соревнования по видам единоборств, стрельбе из традиционного лука, национальным видам охоты с птицами, состязания на лошадях, народные игры, а также показательные выступ­ления по этническим видам спорта.

Соревнования пройдут на ипподроме «Казанат», на территории этноаула, во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова, в Ледовом дворце «Алау» и комплексе «Думан». Церемония открытия состоится на «Астана-Арене», а закрытия – на ипподроме «Казанат».

В рамках культурной программы в преддверии соревнований стартует проект «Бiрлiк керуенi», который охватит все регионы страны. Непосредственно в Астане будет открыт этноаул «Вселенная кочевников», где каждый посетитель сможет ознакомиться с культурой и традициями казахского народа, а также самобытной культурой стран-участниц. Также в рамках научной программы в сентяб­ре следующего года в Национальном музее пройдет международная научно-практическая конференция, где будут изучены различные аспекты развития этноспорта и номадизма как глобальной цивилизации. Ожидается, что спортивные соревнования и культурные мероприятия посетят более 100 тыс. казахстанских и зарубежных туристов.

В ходе конференции руководитель Дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников Наиль Нуров и эксперт по дизайну брендов Серик Буксиков представили символику предстоящих соревнований – официальный слоган и логотип. Итак, Игры пройдут под девизом «Ұлы Дала дүбірі», а официальный логотип будет включать в себя важный

элемент айдентики – солярного всадника (он отражен во всех логотипах ВИК). В логотипе вокруг него пространство темно-красного цвета. Данный цвет олицетворяет прос­тоту и изящество традиционного полудрагоценного камня – сердолика. Сердолик своим красноватым оттенком напоминает кровь и огонь, ассоциируется с жизненной энергией, сердцем и солнцем. Сердоликом темных тонов декорировались предметы быта – қамшы, белбеу и др. Текстовая часть логотипа выполнена шрифтом, стилизованным под руническую тюркскую письменность VIII–X веков.

В мероприятии также принимали участие председатель Ассоциации национальных видов спорта Казахстана Исламбек Салжанов, а по видеоконференцсвязи присоединился президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган и генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев.