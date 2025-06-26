фото из личного архива Р. Шуршенова

В одном из дворов Астаны жители часто наблюдают такую картину: мальчишки и девчонки, облаченные в доспехи, размахивают саблями и дубинами, оглашая пространство боевым кличем. Это не реконструкция исторического сражения, а занятия военно-патриотического клуба «Жусан».

Основатель клуба Руслан Шуршенов в прошлом военнослужащий, он отец троих сыновей. Однажды, играя во дворе с младшим из них, семилетним Бейбарысом, Руслан задумался о том, что сыну не хватает подвижных игр с глубоким воспитательным смыслом.

– Бейбарыс – общительный мальчик, мы придумывали разные игры, и к нам стали присоединяться другие дети, – говорит отец. – И в марте прошлого года пришла мысль: а почему бы не организовать военно-патриотический клуб, где дети могли бы не только играть, но и изучать военное ремесло, историю и традиции?

Для своего клуба Руслан Шуршенов арендовал спортивный зал, и уже больше года каждые выходные он принимает детей. Летом занятия проходят на открытом воздухе. Сейчас у основателя клуба девять воспитанников, в том числе и сын Бейбарыс. Занятия проводятся по двум направлениям. Первое – историко-военное, когда дети учатся обращаться со степным оружием.

– Создавая клуб, я хотел возродить интерес к средневековому оружию казахов. Это кривые саб­ли, айбалта – секира, бос-мойын – кистень по-русски. Ту же айбалту историки называли чудо-оружием казахов. Хотелось показать детям, как ими пользовались наши предки, – рассказывает он.

Мечи, копья и доспехи тренер с воспитанниками делают сами из безопасных материалов. Например, сабли мастерили из пластика с защитным слоем. Кольчугу и шлем «ковали» из пластиковых колец, а затем красили их серебром под цвет металла. Для достоверности деталей обращались к книгам и ученым. Особенно помогли труды специалиста по средневековому оружию Калиоллы Ахметжана.

– Мы внимательно изучили каж­дую главу книги по средневековому оружию, рассматривали иллюстрации. Также ходили в музеи, изучали исторические экспонаты, доспехи, делали на их основе кольчуги и шлемы, – делится Руслан Шуршенов.

На каждом занятии юные сарбазы отрабатывают приемы с мечом, шокпаром (дубиной) или найзой (копьем). Отдельное внимание уделяется стрельбе из лука. Затем он устраивает «битвы». Мальчики и девочки в доспехах выходят парами, сражаются на бутафорских мечах, защищаются щитами. Судьей выступает сам Руслан Шуршенов. Он отмечает, что побеждает зачастую не тот, кто сильнее, а тот, кто более умный и ловкий, может вымотать и поразить уязвимое место соперника.

Второе направление – современная тактическая подготовка, когда ребята используют игрушечные автоматы, стреляющие безопасными шариками – орбизами. Здесь воспитанники «Жусана» уже учатся командной работе, выносливости, сообразительности и дисциплине.

– Сейчас в мире популярна игра орбибол, когда дети, вооруженные автоматами с орбизами, пытаются друг друга тактически перехитрить и победить в бою. Также есть турнир sword fighting – спортивные бои на мечах, и арчертаг – стрельба из лука. Они активно развиваются в России, США, Великобритании, Франции. И мы проводим эти игры – для детей это и радость, и увлечение, и серьезная боевая подготовка, – считает наш собеседник.

При этом «жусановцы» сами выбирают главу клуба – кагана и начальника штаба – беклербека, которые организовывают внут­реннюю жизнь коллектива. По мнению Руслана Шуршенова, это развивает ответственность и дисциплину у детей.

Тренируясь, ребята невольно погружаются в историю, больше узнают о традициях и культуре народа. Многие из них стали активными на уроках истории, готовят доклады.

– Мы стали изучать сражения, которые скупо освещаются в учебниках. Например, мало кто знает, что четвертый крестовый поход в 1205 году остановили именно кыпчаки, предки современных казахов. В битве под Адрианополем они разгромили тяжелую европейскую конницу, тем самым спасли Восточную Европу. А в сражении при Айн-Джалуте наши предки под командованием Султана Бейбарыса разгромили монголов на территории современной Сирии, – привел исторические данные руководитель клуба.

Также воспитанники «Жусана» возрождают забытые традиции казахов, среди которых – жылан қайыс (змеиная кожа). Этот древний ритуал детально описан в детской книге Зиры Наурызбай «Приключение Бату и его друзей» и символизирует посвящение ребенка в воины.

По обычаю, отец с сыном приходили в кузницу. Мальчик надевал шерстяной чапан, напоминающий змеиную кожу. Кузнец вставал, расставив ноги, и ребенок дважды, туда и обратно, проползал между ног кузнеца. После первого раза на мальчика надевали воинские доспехи, после второго – вручали оружие. Затем кузнец читал бата, чтобы юный воин был достойным защитником народа.

Руслан Шуршенов отметил, что 1 июня, в День защиты детей, участники клуба провели реконструкцию этого обряда в столичном парке Жетысу. Дети проходили через юрту, надевали доспехи, получали оружие и произносили боевой клич.

В клубе юные батыры учатся не просто военному ремеслу, а следуют глубокой философии, что сила нужна не для агрессии, а для защиты.

– Дети учатся владеть оружием, тактическими приемами, но главное для них – честность, благородство, умение защищать слабых, – поясняет неравнодушный житель столицы. – Даже в игре важна справедливость: если проиграл в битве на мечах или стрельбе, сам признаешь поражение. Это формирует характер, учит быть ответственным и добрым человеком.

10-летняя Лина Ахметжанова полгода посещает клуб и уже делает успехи в военном искусстве.

– Я научилась стрелять из лука, обращаться с мечом. Вначале было сложно, непривычно, но теперь я крепко держу в руках оружие. Я многое узнала о традициях наших предков. Например, об обряде жылан қайыс, – делится Лина.

Руслан Шуршенов мечтает придать клубу официальный статус, сделать его частью движения «Жас сарбаз», чтобы больше детей мог­ли приобщиться к традициям и активному образу жизни.

– Я обращаюсь к другим отцам: не нужно много ресурсов, чтобы организовать что-то подобное во дворе. Главное – желание и готовность делиться своим опытом. Каждый может передать детям частичку своей профессии, будь то военное дело или музыка. Важно не быть равнодушным, уделять молодому поколению свое время и внимание, – уверен руководитель клуба.