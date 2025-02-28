Их призвание – служение обществу

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Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

В столичном Доме дружбы прошла встреча представителей неправительственных организаций и госорганов, посвященная Всемирному дню НПО.

Фото пресс-службы МКИ

О деятельности неправительственного сектора в стране рассказала вице-министр культуры и информации Айзада Курманова. Сегодня в стране зарегистрировано более 22 тыс. НПО, из которых 18 тыс. ведут активную деятельность. По словам вице-министра, представители НПО участвуют в разработке законопроектов и реализации социально-значимых проектов.

– Ежегодно при участии гражданского сектора в стране реализуются свыше двух тысяч проектов. Только за последний год объем финансирования социальных проектов в рамках государственного социального заказа увеличился на 41 процент, грантовых проектов – на 33 процента, – привела данные Айзада Курманова.

В результате этих мер, по данным спикера, создано 500 новых рабочих мест, свыше 100 тыс. человек приняли участие в обучающих мероприятиях, 670 малых грантов помогли гражданам реализовать свои инициативы. Более миллиона человек получили социальную помощь, включая 15 тыс. человек с инвалидностью.

– За этими цифрами – истории людей, чья жизнь стала лучше и комфорт­нее благодаря работе неправительственных организаций. Государство высоко ценит роль и вклад НПО в социальное благополучие, – подчеркнула вице-министр.

Айзада Курманова добавила, что министерство продолжит совершенствование законодательной базы для поддержки гражданского сектора. Так, сформирован реестр проблемных вопросов неправительственных организаций, на основе которого проводится работа по изменению законодательства в сфере НПО, общественных советов и государственное финансирование соцпроектов.

Вице-министр просвещения Едил Оспан проинформировал о вкладе общественников в сфере образования. Так, Министерство просвещения курирует деятельность более 22 тыс. организаций образования по всей стране. И каждый детский сад, школа и колледж сотрудничают с гражданскими активистами.

– Только по защите прав детей в стране действуют более 120 неправительственных организаций. Активно проводим совместную работу в сфере инклюзии и специального образования. Это наши коллеги и помощники, – сказал Едил Оспан.

Заместитель акима Астаны Есет Байкен отметил, что столичные НПО успешно реализовали 54 социальных проекта, направленных на популяризацию здорового образа жизни, развитие образования, а также поддерж­ку молодежи и социально уязвимых слоев населения. В рамках проектов проведены около двух тысяч мероприятий.

– Сегодня в городе действуют 37 многофункциональных центров, целью которых является поддержка гражданских инициатив и решение кризисных ситуаций. Благодаря ежедневной работе и разумному подходу столичных НПО с каждым годом увеличиваются количество и качество успешных проектов, – отметил Есет Байкен.

Одним из примеров эффективной работы стали образовательные цент­ры, помогающие раскрыть потенциал детей из социально уязвимых семей и оказывающие поддержку многодетным матерям. Также в столице работают дворовые клубы, предлагающие образовательные, психологические и досуговые программы для детей и взрослых.

В ходе круглого стола президент Граж­данского альянса Казахстана Бану Нургазиева подчеркнула важность взаимодействия государства и НПО. По ее словам, немало уже сделано для развития гражданского общества, но впереди предстоит много работы для реализации важных социальных инициатив.

В завершение встречи представители НПО были награждены медалью «Еңбек ардагері» и благодарственными письмами.

#НПО #Дом дружбы #Всемирный день НПО

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