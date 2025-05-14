Две стороны одной медали

Конференция, организаторами которой выступили Президентский центр УДП РК и Региональный офис ЮНЕСКО, призвана стать платформой для обсуж­дения актуальных вопросов, связанных с развитием искусственного интеллекта (ИИ), внед­рением эти­ческих принципов в различных сферах общественной жизни, включая госуправление, образование, здравоохранение, науку и цифровую экономику.

ИИ сегодня становится крае­угольным камнем развития любой страны. Все сильнее проникают в нашу жизнь такие нейросети, как ChatGPT, Gemini, Cloud, Lama, открывая поистине фантастические перспективы. Поэтому неудивительно, что в мировую гонку по разработке искусственного интеллекта включились ведущие мировые державы и транс­национальные компании, в том числе Google, Meta, Baidu, Alibaba...

Наша республика тоже не стоит в стороне от этих процессов. «Чтобы быть технологически и экономически передовой страной, важно прежде всего уделять особое внимание развитию сферы человеческого капитала, цифровизации и искусственного интеллекта… Сейчас все человечество живет в цифровом мире. По мнению экспертов, с каждым годом эффективность технологии искусственного интеллекта будет расти. Поэтому перед нами стоит амбициозная задача – сделать Казахстан крупнейшим цифровым хабом Евразии. Необходимо по-новому взглянуть на вопросы цифрового развития», – заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая в декабре минувшего года на площадке инновационной экосистемы Astana Hub.

По поручению Главы государства в республике разработана и утверждена концепция развития ИИ. Создан Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций при Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Также учрежден Международный центр ИИ Alem.Ai. В учебных учреждениях страны внедрены программы подготовки специалистов.

Однако здесь имеется и оборотная сторона: наряду с благом ИИ несет ряд потенциальных вызовов и рисков.

– Они анализируются учеными, широко обсуждаются в обществе, – отмечает директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат. – Один из них – тезис, что автоматизация процессов с помощью ИИ может привес­ти к сокращению рабочих мест в ряде отраслей, создать экономические и социальные проблемы.

К примеру, Билл Гейтс говорит о конце привычных профессий, включая врачей и учителей. В свою очередь технический консультант компании Alphabet Эрик Шмидт предупреждает: в течение ближайших двух лет искусственный интеллект вытес­нит основную массу специалис­тов в области программирования. То есть тех людей, которые, собственно, и занимаются разработкой ИИ.

Новая технологическая эпоха

Однако развитие ИИ все же неминуемо. К слову, за последние 10 лет США, лидер отрас­ли по инвестициям, вложили в разработки, связанные с искусственным интеллектом, 471 млрд долларов, но по пуб­ликациям и патентам гонку возглавляет все же Китай.

– Внедрение искусственного интеллекта во все сферы выросло на 78%. Но вместе с успехами на 56% выросло и число инцидентов. Вводятся новые метрики безопаснос­ти и регуляторики. В США появи­лись 58 новых актов по регулированию ИИ, а 24 штата приняли законы по дипфейку. Планомерно развивается инфраструктура образования. Две трети школ страны вводят у себя курсы по обучению работе с ИИ. Однако уровень доверия к искусст­венному интеллекту снизился до 47 процентов, – отметил руководитель аппарата Минис­терства науки и высшего образования РК Мадияр Кожахмет.

Исходя из аналитического отчета, публикуемого Институтом искусственного интеллекта при Стэнфордском университете, человечество стоит на пороге новой технологи­ческой эпохи, где искусст­венный интеллект будет уже не просто инструментом, а полноценным участником глобального прогресса. Поэтому, подчерк­нул Мадияр Кожахмет, важно не только развивать технологию, но и формировать культуру, этику ее применения.

Отметим, что в настоящее время развитие искусственного интеллекта сталкивается с тремя основными вызовами. Во-первых, ощущается серьезный дефицит организованных данных, необходимых для обу­чения моделей. Во-вторых, требуется наличие крупной вычис­лительной мощности. В-третьих, наблюдается глобальная нехватка кадров. По прогнозам, в 2025 году мировой дефицит составит 4 млн разработчиков в сфере искусственного интеллекта.

Для решения этих проблем в Казахстане подготовлены стратегии, включающие несколько направлений.

– Это создание технологической экосистемы, развитие единого даталекса, формирование Artificial Intelligence-friendly юрисдикции, развитие GAFTE-платформы, а также ключевого источника данных. Второе – это модернизация суперкомпьютерного класса, развитие сетей 5G и человеческого капитала. Наконец, необходимо осуществление программ по популяризации искусственного интеллекта на национальном уровне, – отмечает эксперт.

Сегодня в Казахстане в обу­чение ИИ уже вовлечены до 600 преподавателей вузов, охва­чено более 100 тыс. студентов. Общее число выданных сертификатов превысило 227 тыс., что свидетельствует о высоком интересе к этой сфере.

Активные агенты перемен

Особое внимание участников конференции было уделено молодым умам.

– Молодежь является одним из главных акторов в сфере развития ИИ, – отметил руководитель сектора регионального офиса ЮНЕСКО Максат Байбеков. – Есть даже глобальная Стратегия ООН-2030 по молодежи, чьи представители выступают «активными агентами перемен».

В свою очередь Бакытжан Темирболат выразил обеспокоенность влиянием ИИ на молодые умы. Как отметил эксперт, увлечение искусственным интеллектом может ослабить навыки и способности детей и подростков, что приведет к снижению критического мышления и способности принимать решения.

– Самую же большую тревогу вызывает то, что по мере развития ИИ может выйти из-под контроля человека. Сейчас мы находимся на стадии, когда он только-только входит в роль помощника, далее станет парт­нером. Но не окажется ли он повелителем, который уже будет, возможно, сам решать за человека, чем ему заниматься? – задался вопросом директор Президентского центра.

Главная мысль такова – прог­ресс неминуем, бороться с ним невозможно, но и нельзя пускать этот процесс на самотек, ибо бесконтрольная ситуация может привести к весьма печальным последствиям.