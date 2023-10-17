ИКАО приводит Казахстан в пример для стран без выхода к морю

Международное сотрудничество, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Николя Ралло похвалил Казахстан за прогресс в области реформирования системы управления гражданской авиацией

Фото: © Doug / flickr.com

В Астане состоялась встреча регионального директора Европейского и Североатлантического бюро Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Николя Ралло с первым заместителем премьер-министра Романом Скляром, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Республики Казахстан и ИКАО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

В ходе беседы Ралло высоко отметил прогресс республики в работе по обеспечению безопасности полетов и авиационной безопасности: по итогам аудита ИКАО Казахстан повысил уровень обеспечения безопасности полетов до 82%, что на 13% выше среднемирового показателя. Также по поручению главы государства в 2019 году было создано АО «Авиационная администрация Казахстана».

Кроме того, региональный директор в позитивном ключе высказался о прогрессе в области реформирования системы управления гражданской авиацией. По его словам, ИКАО приводит опыт Казахстана в качестве успешного примера для стран, не имеющих выхода к морю.

Ралло заверил, что Международная организация гражданской авиации поддерживает все проводимые Казахстаном реформы и инициативы в части обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности, доступности воздушного транспорта для пассажиров, а также либерализации рынка воздушных перевозок.

Стороны в разговоре отметили постоянную поддержку ИКАО, оказываемую республике. Вместе с тем, была подчёркнута важность разработки и утверждения Национального плана по обеспечению безопасности полетов, обучения авиационных кадров, укрепления системы расследования авиапроисшествий и устойчивого развития и сокращения выбросов. Роман Скляр подтвердил, что Казахстан продолжит активно развивать отрасль гражданской авиации

По итогам встречи стороны договорились продолжить плодотворное сотрудничество по рассмотренным вопросам.

Фото пресс-службы правительства РК

#переговоры #авиация #Скляр #ИКАО

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