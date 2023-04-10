Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Казахстан

Фото пресс-службы президента АР

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Республику Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

"B международном аэропорту Нурсултан Назарбаев города Астана, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул", - говорится в сообщении.

Президента Ильхама Алиева встречали премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и другие официальные лица.

Ранее сообщалось, что 10 апреля по приглашению Касым-Жомарта Токаева состоится официальный визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Казахстан.

В Астане запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах.

В повестку дня переговоров включены основные вопросы развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства.