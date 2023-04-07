Ильхам Алиев посетит Казахстан с официальным визитом
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В Астане запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах.
10 апреля по приглашению Касым-Жомарта Токаева состоится официальный визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
В Астане запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах.
В повестку дня переговоров включены основные вопросы развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства.