Илон Маск предложил интервью Камале Харрис

Ранее он провел интервью с Трампом в соцсети X и оно продлилось около двух часов

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск, который взял интервью у бывшего президента США и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, предложил поговорить с вице-президентом и кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.

«Буду рад принять у себя Камалу на X Spaces тоже», — написал Маск в соцсети X.

Его интервью с Трампом состоялось 13 августа в сети X и продлилось около двух часов. По состоянию на 10 часов утра его послушали 19 млн пользователей.