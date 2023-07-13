Илон Маск создал компанию для разработок в области искусственного интеллекта

Технологии, Цифровизация, В мире
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Главная цель xAI — "понять истинную природу вселенной", сообщается на сайте компании.

AP Photo/Ringo H.W. Chiu

Американский предприниматель-миллиардер Илон Маск зарегистрировал в штате Невада компанию "X.AI", которая будет заниматься разработками в области искусственного интеллекта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА "Новости".

"Согласно документам штата, Илон Маск создал новую компанию в области искусственного интеллекта под названием "X.AI", которая зарегистрирована в Неваде", - говорится в сообщении газеты "Wall Street Journal".

Как отмечает издание, согласно документам, поданным в прошлом месяце, Маск - единственный указанный директор компании, а Джаред Бирчалл, руководящий семейной инвестиционной фирмой Маска "Excession", отмечен как секретарь компании.

Главная цель xAI — "понять истинную природу вселенной", сообщается на сайте компании.

Так же обозначил идею и сам Маск, написав в Twitter: "Чтобы понять реальность".

Слоган компании – "Осознай Вселенную" (Understand the Universe). На странице xAI в Twitter пока только один пост. "Какой самый фундаментальный вопрос, на который пока нет ответа?" — спрашивает компания подписчиков.

Отмечается, что компания не входит в X Corp Маска, но будет тесно работать с Twitter, Tesla и другими компаниями, чтобы "достичь прогресса в своей миссии". Сообщается, что Маск больше расскажет про работу xAI в трансляции в Twitter в пятницу.

В штате xAI — разработчики, которые сотрудничали с компаниями "DeepMind", "Google Research", "Microsoft Research", "Twitter" и "Tesla", в том числе занимались разработкой чатботов GPT-3.5 и GPT-4 и системы искусственного интеллекта AlphaCode. На сайте xAI также указано, что компания нанимает на работу исследователей и разработчиков.

В пятницу газета "Financial Times" со ссылкой на источник сообщала, что Маск разрабатывает планы по запуску нового стартапа в области искусственного интеллекта, который будет конкурировать с компанией "OpenAI", создавшей ChatGPT. Согласно газете, в данный момент Tesla и Twitter, две принадлежащие Маску компании, собирают команду специалистов в области ИИ, а глава компаний ведет переговоры с инвесторами Tesla и SpaceX о привлечении капитала в стартап.

В марте Маск вместе с рядом экспертов в области искусственного интеллекта подписал открытое письмо, в котором авторы призвали приостановить разработку ИИ хотя бы на полгода для того, чтобы создать твердые правила регулирования разработки и деятельности современных ИИ-технологий, так как последние могут представлять серьезные риски для общества и человечества.

В 2015 году Маск стал одним из основателей OpenAI - компании, в 2022 году представившей чат-бота ChatGPT, генерирующего текст, схожий с человеческой речью. Спустя 3 года он покинул компанию, как сообщалось, причиной стали разногласия внутри руководства по вопросу безопасности искусственного интеллекта.

Ранее Маск высказался на тему искусственного интеллекта и развития технологий. По его мнению, в настоящий момент ИИ не может конкурировать с человеческим мозгом: "Мы все еще можем делать многое, чего не может искусственный интеллект". Однако руководитель Tesla и SpaceX отметил, что в будущем ситуация может измениться.

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