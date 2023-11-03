Именем венгерского поэта назвали улицу в Астане

Международное сотрудничество, Культура и общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

До переименования улица в Есильском районе столицы носила цифровое наименование Е-108

Фото: пресс-служба МИД РК

В рамках официального визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Республику Казахстан одной из улиц Астаны было присвоено имя знаменитого венгерского национального поэта Шандора Петёфи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В торжественной церемонии открытия улицы приняли участие заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В своём выступлении глава МИД РК отметил, что Казахстан и Венгрию связывают давние исторические узы, и эта важная инициатива дала дополнительный импульс углублению и выводу на новые рубежи культурно-гуманитарного сотрудничества.

«Присвоение улице имени венгерского национального поэта в год его 200-летия является символичным и сыграет большую роль в укреплении дружественных отношений, а также развитии культурного обмена между нашими странами», – сказал Нуртлеу.

В свою очередь Сийярто выразил огромную благодарность правительству Казахстана за честь, оказанную венгерскому поэту.

«Сегодня мы видим знак глубокого уважения казахского народа к Венгрии. Шандор Петёфи был гениальным человеком, известным своей страстью к свободе, это чувство свободы присуще и вам», - подчеркнул венгерский министр.

Решение о присвоении улицы имени венгерского поэта принял президент РК Касым-Жомарт Токаев. До переименования улица в Есильском районе столицы носила цифровое наименование Е-108.

В июне 2014 года в столице Венгрии в Будапеште была открыта улица «Астана» и установлен бюст Абаю Кунанбаеву, напомнили в МИДе.

Шандор Петёфи – выдающийся деятель культуры, национальный поэт и активный борец за независимость Венгрии. Он сумел внести огромный вклад в становление независимой демократической Венгрии. Его произведения широко известны во всём мире и переведены на множество языков.

#Астана #МИД #улица #открытие #Венгрия #поэт #Шандор Петёфи

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