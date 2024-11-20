Казахстан произвел промпродукцию на 40,3 трлн тенге

Данные представлены за период с января по октябрь 2024 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В январе-октябре в Казахстане произведено промышленной продукции на сумму 40 391,6 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

Из них в горнодобывающей отрасли - на 18 448,2 млрд тенге (45,7% от общего объема), в обрабатывающей – на 19192,6 млрд тенге (47,5%).

Среди регионов наибольший рост зафиксирован в области Ұлытау, Карагандинской и Туркестанской областях.

Рост по отраслям: горнодобывающая промышленность – 0,3%, обрабатывающая промышленность – 4,8%, снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой – 4,9%.