Индийский мальчик установил шесть мировых рекордов по счету в уме за день

Фото: © Guinness World Records

Аарян Шукла (Aaryan Shukla) ошеломил аудиторию шоу Lo Show Dei Record и представителей Книги рекордов Гиннесса, когда установил сразу шесть мировых рекордов по самым быстрым устным вычислениям, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Всего за день Шукла установил шесть мировых рекордов:

сложил 100 четырехзначных чисел за 30,9 секунды;

сложил 200 четырехзначных за одну минуту 9,68 секунды;

сложил 50 пятизначных за 18,71 секунды;

разделил 20-значное число на 10-значное за пять минут 42 секунды;

умножил два пятизначных числа за 51,69 секунды;

два восьмизначных числа за две минуты 35,41 секунды.

Чтобы добиться выдающихся результатов, подросток ежедневно тратит пять-шесть часов на решение математических задач.