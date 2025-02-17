Индийский мальчик установил шесть мировых рекордов по счету в уме за день

14-летний вундеркинд родом из индийского штата Махараштра
Аарян Шукла (Aaryan Shukla) ошеломил аудиторию шоу Lo Show Dei Record и представителей Книги рекордов Гиннесса, когда установил сразу шесть мировых рекордов по самым быстрым устным вычислениям, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science
Всего за день Шукла установил шесть мировых рекордов:
сложил 100 четырехзначных чисел за 30,9 секунды;
сложил 200 четырехзначных за одну минуту 9,68 секунды;
сложил 50 пятизначных за 18,71 секунды;
разделил 20-значное число на 10-значное за пять минут 42 секунды;
умножил два пятизначных числа за 51,69 секунды;
два восьмизначных числа за две минуты 35,41 секунды.
Чтобы добиться выдающихся результатов, подросток ежедневно тратит пять-шесть часов на решение математических задач.