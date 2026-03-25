Фото: МЧС

В Казахстане продолжается работа по формированию культуры безопасности среди школьников - по всей стране уже открыто более 50 специализированных классов «Юный спасатель», где обучаются около 1000 детей, передает Kazpravda.kz.

В Мангистауской области в Тупкараганском районе школьники пополнили ряды «Юных спасателей». Класс, открытый в школе имени Е. Омирбаева, ориентирован на обучение основам спасательного дела, правилам пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи и действиям при различных чрезвычайных ситуациях.

Также особое внимание уделяется воспитанию ответственности и патриотизма.

"Работа по открытию специализированных классов ведется в Западно-Казахстанской области. Только в марте текущего года в Чингирлауском районе и в селе Достык района Бәйтерек открылись классы «Юный спасатель». Спасатели рассказывают детям о специфике службы, важности дисциплины, ответственности и готовности к действиям в любых условиях. Классы оснащены необходимыми оборудованием, позволяющим формировать практические навыки и культуру безопасности", - отметили в МЧС.

В Актобе специализированный класс открыт в средней школе №45. Обучение направлено на развитие навыков поведения в чрезвычайных ситуациях и оказание помощи в экстренных случаях.