Индустрия обмана

Огромное рекламное полотно, извещающее об очередном визите в столицу целителя советской поры, вызвало у меня не только удивление, но и вопросы.

Неужели шарлатанские методы лечения, вошедшие в моду в дикие девяностые, и сегодня не утратили своего магического притяжения? Начала искать статистику. И еще больше удивилась. По одному из интернет-опросов, 62% современников, а это отнюдь не старушки на лавочках, а продвинутая аудитория, поправляют свое здоровье с помощью БАДов, мумие и прочих «спасительных» штучек. А 46% гоняются за различными псевдомедицинскими снадобьями.



В годы развала Советского Союза и повсеместной разрухи самолечение было оправдано. На что еще надеяться, если аптеки без лекарств, а больницы – без врачей? Вот и приходилось ждать с замиранием сердца сеансов телецелителей, которые руками отгоняли недуги и «заряжали» воду. Люди с готовностью ели пророщенные зерна, пили урину и не сомневались, что лечатся лучше, чем в больнице. И мало кто смеялся над «рецептом» Леонида Филатова из сказки «Про Федота-стрельца, удалого молодца»: «Спробуй заячий помет! Он ядреный! Он проймет!» Это характеристика не только здравоохранения той поры, но и затемненного умонастроения.



Минули десятилетия, аптеки переполнены лекарствами. Врачей-профессионалов, правда, не хватает, но если начать искать, найдешь. Но зачем утруждать себя поиском? Лучше обратиться к интернет-поисковику. Самое безобидное средство – лечебный-разлечебный браслет! Какой нужен? Мужской или женский? С узорами или без? Есть на любой вкус и кошелек! Не устраивает медный, покупай премиум-класса из титана и циркония.



Для пущей убедительности красивенькая штучка сопровождается восторженными отзывами исцеленных и рекомендациями «светил» медицины. Начинаешь читать и будто в иной реальности оказываешься. Очень даже впечатляющей, где врачам просто нет места. Да и зачем они нужны, если, приобретя турмалиновые трусы, ты сразу убиваешь несколько зайцев. Избавляешься от головокружений и потери памяти. Спасают они и от коварных мужских недугов. Лечится все быстро и просто.



Магниты нормализуют давление, белье из овечьей шерсти укрощает радикулит и спасает больные суставы. А так называемые египетские цилиндры – надежный барьер от старости. «Пользы» от этих простецких штуковин столько, что человек даже не задумывается о цене, которая превышает себестоимость в десятки раз.



Обороты индустрии обмана впечатляют. Ради наживы навязываются сомнительные методы лечения. Выдумываются несуществующие болезни, одна из которых – поражение всех органов паразитами. Оторопь берет и от картинок, и от страшных прогнозов!



Согласно той же статистике, 5% людей принципиально игнорируют настоящую медицину. 57% заболевших подбирают лекарства сами. 74% идут к врачам лишь в тяжелом состоянии. Такие цифры принято объяснять бедами здравоохранения – очередями, нехваткой специалистов и оборудования, коммерциализацией, бездушием персонала. Все это так, но давайте признаемся себе честно, что многие наши «беды» рождаются в нашей собственной голове.

Основательное лечение длится долго и трудно. Порой дорого, да и результат не всегда радует. Мифические же «чудодейственные» средства, отвергая доводы рассудка, воспринимаются как спасение. Недаром же хитом продаж стала красная нитка, которую носят на левом запястье. Да, она стоит недешево, но зато никакая хвороба не пристанет! Врачи на диспансеризацию приглашают? Пусть ждут! У нас свои методы лечения!

