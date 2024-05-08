Государственный флаг Казахстана подняли на Голанских высотах

На миротворческой базе Фауар на Голанских высотах состоялась торжественная церемония поднятия флага Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ЦМО МО РК

Фото: пресс-служба ЦМО МО РК

Символично, что это историческое для страны событие состоялось в День защитника Отечества и образования Вооруженных сил Казахстана.

В церемонии приняли участие командующий миссии генерал-лейтенант Курмал Нирмал и руководители миротворческих контингентов, действующих в ее составе.

Выдача Казахстану мандата Организации Объединенных Наций на самостоятельное развертывание и выполнение миротворческой миссии – свидетельство признания высокого уровня подготовки казахстанских военнослужащих и растущего авторитета страны на мировой арене.

В соответствии с мандатом миссии ООН на Голанских высотах 139 казахстанцев выполняют задачи по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами.

"Представлять Казахстана за пределами государства – большая честь и ответственность, – отметил командир национального миротворческого контингента подполковник Жигер Аипов. – Пусть небесно-голубой флаг нашей страны будет символом мира, стабильности и надежды на лучшее будущее".

Добавим, что казахстанский миротворческий контингент, являясь ротой резерва командующего миссии, выполняет задачи по патрулированию в зоне ответственности, охране, усилению блокпостов и разминированию взрывоопасных предметов.

Личный состав миротворческой роты располагается на базе Фауар, где находится штаб миссии. Для эффективного выполнения поставленных задач казахстанские миротворцы обеспечиваются всем необходимым.