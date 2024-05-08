Ученые расшифровали язык кашалотов

В мире, Наука
117
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Как выяснилось, кашалоты общаются с помощью звуков-щелчков, похожих на азбуку Морзе

Фото: скриншот видео

Учёные расшифровали язык кашалотов в ходе исследовательской работы у берегов Доминиканы, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ».

Результаты нового анализа данных показали, что их система общения более сложная, чем считалось ранее.

Так, каждая группа китообразных общается на своём языке, состоящем из определённого набора звуков и своеобразного фонетического алфавита.

Как выяснилось, кашалоты общаются с помощью звуков-щелчков, похожих на азбуку Морзе. У каждого клана свой диалект.

Эксперты установили: животные меняли продолжительность «диалогов» и иногда добавляли лишний щелчок в конце, подобно суффиксу в человеческой речи.

Исследование проводили при помощи искусственного интеллекта. Для этого были изучены записи звуков 60 особей, отметил телеканал.

 

#ученые #язык #исследование #кашалоты

Популярное

Все
Казахстан занял первое место на молодежном чемпионате Азии по боксу
Десять тонн насвая сожгли в Астане
Дияс одержала первую за 2 года победу на турнире в Японии
Президент возложил цветы к монументу «Отан Ана»
Путинцева вошла в ТОП-4 по количеству побед на турнирах WTA-1000 в этом году
Две тысячи факелов изготовили в преддверии Олимпийских игр в Париже
Государственный флаг Казахстана подняли на Голанских высотах
В Японии впервые в мире протестировали связь 6G
Ученые расшифровали язык кашалотов
Столичной школе присвоили имя Рахимжана Кошкарбаева
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Детей растить и Родину защищать
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
«Я – в Астане, он – в Екатеринбурге, встретились посередине…»
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
Злые языки страшнее пистолета
Казахстан и Узбекистан: многовековые узы дружбы
Урок на приусадебном участке
В Карагандинской области подрядчик приступил к завершающему этапу реконструкции трассы Караганда – Балхаш, которая длится уже пять лет
Казахский обретает статус языка межнационального общения
В Таразе изучают государственный язык с помощью… песен
День единства народа Казахстана: сколько этносов проживают в республике
Освоить государственный язык под силу каждому – это демонстрируют активисты областного Дома дружбы
В Актобе у цыган есть свой шаңырақ
Пожилым – забота, молодым – «плюшки»
Как перевозят гуманитарные грузы для пострадавших от паводков по платным автотрассам
Семей: что показать туристам?
Президент поздравил казахстанцев с Днем единства народа Казахстана
Сборная Казахстана пробилась в финал Кубка мира по пулевой стрельбе
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Целина: как это было
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Спасти отечественных мукомолов от банкротства призывает сенатор
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан

Читайте также

В Японии впервые в мире протестировали связь 6G
Две тысячи факелов изготовили в преддверии Олимпийских игр …
Новым главой Шотландии готовится стать Джон Суинни
Во Владивостоке арестовали американского военнослужащего

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]