Ученые расшифровали язык кашалотов

Как выяснилось, кашалоты общаются с помощью звуков-щелчков, похожих на азбуку Морзе

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Учёные расшифровали язык кашалотов в ходе исследовательской работы у берегов Доминиканы, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ».

Результаты нового анализа данных показали, что их система общения более сложная, чем считалось ранее.

Так, каждая группа китообразных общается на своём языке, состоящем из определённого набора звуков и своеобразного фонетического алфавита.

Как выяснилось, кашалоты общаются с помощью звуков-щелчков, похожих на азбуку Морзе. У каждого клана свой диалект.

Эксперты установили: животные меняли продолжительность «диалогов» и иногда добавляли лишний щелчок в конце, подобно суффиксу в человеческой речи.

Исследование проводили при помощи искусственного интеллекта. Для этого были изучены записи звуков 60 особей, отметил телеканал.