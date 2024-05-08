Две тысячи факелов изготовили в преддверии Олимпийских игр в Париже

В мире
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

На их производство ушло около шести тонн стали

Фото: скриншот видео

В преддверии летних Олимпийских игр в Париже изготовили две тысячи факелов для участия в эстафете олимпийского огня, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ».

На их производство ушло около шести тонн стали. Вес каждого факела полтора килограмма, высота – 70 сантиметров.

Отмечается, что устройства не пропускают воду и ветер, и их конструкция позволяет долгое время сохранять пламя при порывах ветра до 60 километров в час.

Напомним, эстафета Олимпийского огня стартовала в апреле 2024 года в греческом городе Древняя Олимпия. Завершится она в июле церемонией открытия Олимпийских игр в столице Франции.

 

#олимпиада #Париж #факел

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