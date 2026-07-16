ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ТОО «Қазақ газеттері» (далее – Товарищество) – собственник газет «Egemen Qazaqstan», «Казахстанская правда», «Ana tili», «Uiġur avazi» (далее – Газета) – в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» от 28 сентября 1995 г., а также Правилами осуществления предвыборной агитации через СМИ, онлайн-платформы и информационного обеспечения выборов, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 25 июня 2007 года № 90⁄178, ИНФОРМИРУЕТ политические партии, выдвинувшие партийные списки кандидатов в депутаты Курултая Республики Казахстан на выборы 23 августа 2026 г., назначенные Указом Президента Республики Казахстан № 1338 от 1 июля 2026 г. «О назначении выборов в Курултай Республики Казахстан» (далее – Политические партии), о размере оплаты, условиях и порядке предоставления печатной площади в Газетах и для размещения материалов предвыборной агитации (далее – Агитационные материалы).

Предвыборная агитация политических партий, выдвинувших партийные списки, начинается (с момента окончания срока регистрации) после 18.00 часов 23 июля 2026 г. и заканчивается в 00.00 часов 22 августа 2026 г. В этот период осуществляется размещение агитационных материалов в Газете.

Для предоставления печатной площади уполномоченное (доверенное) лицо политической партии, выдвинувшей партийный список, представляет в Товарищество письменное заявление на имя руководителя Товарищества, содержащее следующую информацию:

1) дату и время подачи письменного заявления о предоставлении печатной площади для размещения агитационных материалов. Заявление, зарегистрированное в журнале регистрации письменных заявлений политических партий, в порядке очередности, путем присвоения каждому письменному заявлению порядкового номера и даты его поступления;

2) Ф.И.О. уполномоченного (доверенного) лица Политической партии, подающего письменное заявление;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на подачу письменного заявления (доверенность, удостоверение личности⁄паспорт, регистрационное удостоверение уполномоченного (доверенного) лица);

4) копию решения Центральной избирательной комиссии о регистрации политической партии;

5) указание планируемого объема (площади) агитационных материалов, количества размещений, графика размещений (медиаплан) с указанием предполагаемых дат размещения, наименования периодического печатного издания (Газеты);

6) расшифровка текста агитационного материала на бумажном носителе с подписью уполномоченного (доверенного) лица Политической партии на каждом представленном листе и электронном носителе;

7) подпись уполномоченного (доверенного) лица, подавшего письменное заявление.

На основании вышеуказанных предложений Товарищество разрабатывает график (медиаплан) предоставления печатных площадей с учетом технических возможностей, являющийся приложением к Договору;

Предоставление печатных площадей в Газете для размещения Агитационных материалов осуществляется на основании письменного Договора о предоставлении печатной площади для размещения Агитационных материалов (далее – Договор), заключенного между Товариществом и уполномоченным (доверенным) лицом политической партии, выдвинувшей партийный список.

Подписание уполномоченным (доверенным) лицом Политической партии Договора с Товариществом является согласием уполномоченного (доверенного) лица Политической партии на принятие от Товарищества услуг, связанных с проведением предвыборной агитации.

Письменные заявления принимаются Товариществом с 20 июля 2026 г. по рабочим дням (кроме субботы, воскресенья, праздничных дней) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: город Астана, ул. газеты Егемен Қазақстан, 5⁄13, 6-й этаж, каб. 36, конт. тел.: +7 (7172) 37-60-49, 37-64-48, egemen_adv@mail.ru, reklama@kazpravda.kz

К письменному заявлению прилагаются копии документов, на которые в нем сделана ссылка.

Очередность размещения печатных материалов определяется Товариществом в соответствии с очередностью поступления письменных заявлений.

Агитационные материалы предоставляются Товариществу посредством почты на электронный адрес: egemen_adv@mail.ru, reklama@kazpravda.kz и⁄или на электронном носителе нарочно по адресу: г. Астана, ул. газеты Егемен Қазақстан, 5⁄13, 6-й этаж, каб. 36, офис «ТОО «Қазақ газеттері», не менее чем за 3 (три) рабочих дня (в течение рабочего времени с 9:00 до 18:00 часов) до предполагаемого выхода в печать, на государственном и⁄или русском языках, в формате: TIFF – для макетов; WORD – для статей; JPEG – для фотографий.

Агитационные материалы предоставляются Товариществу в виде макетов и⁄или статей.

Одновременно с агитационными материалами должны представляться письменные разрешения лиц, чьи изображения использованы в агитационных материалах, а в случае их смерти – письменные разрешения наследников. В случае использования изображения несовершеннолетних детей – письменные разрешения от родителей⁄опекунов⁄попечителей.

Предоставленные агитационные материалы могут быть доработаны Товариществом по соответствующей заявке Политической партий (работа журналиста, дизайнера) с доплатой в соответствии с утвержденным прайс-листом.

Политическая партия согласовывает подготовленные к печати агитационные материалы не позже 16 часов дня, предшествующего дню выхода Газеты.

Агитационные материалы (публикации) должны содержать информацию об источниках финансирования, фамилию лица, предоставившего информацию.

Политические партии, предоставившие агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе в области авторских и смежных прав.

Товарищество вправе отказать в приеме (публикации) агитационных материалов, если они содержат идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, создания непредусмотренных законодательством военизированных формирований, разглашение сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, информацию, пропагандирующую суицид, раскрывающую технические приемы и тактику антитеррористических операций в период их проведения, пропаганду наркотичес­ких средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, демонстрацию продукции порнографического и специального сексуально-эротического характера.

Товарищество вправе отказать в публикации агитационных материалов в случае наличия в них информации, порочащей честь, достоинство или деловую репутацию других Политичес­ких партией.

Политическая партия обязана по требованию Товарищества предоставить документы, подтверждающие содержащуюся в материалах информацию, указанную в агитационных материалах.

В случае нарушения условий и порядка, указанных в настоящем Информационном сообщении, а также при нарушении условий соответствующего Договора печать агитационных материалов не производится либо приостанавливается до устранения нарушения.

Размещение агитационных материалов в газетах «Egemen Qazaqstan», «Казахстанская правда» осуществляется 5 (пять) раз в неделю (вторник, среда, четверг, пятница, суббота), в газетах «Ana tili», «Uiġur avazi» – 1 (один) раз в неделю (четверг) в соответствии с утвержденным графиком с учетом праздничных дней. Распространение газет осуществляется по всем регионам на территории Республики Казахстан.

Стоимость размещения агитационных материалов в Газетах, а также стоимость дополнительных услуг указана в прилагаемом прайс-листе:

Наименование рекламной информации Единица измерения Цена в тенге с учетом НДС Статья без знака пиар (R) для физических и юридических лиц 1 см2 2000 Объявление (текст, модуль) для физических и юридических лиц 1 см2 1500

Надбавки

Наименование Процент надбавки За размещение Статьи с первой по четвертой и последней полосе +50% от общего расчета стоимости рекламной информации За размещение Объявления (текст, модуль) на журналистской полосе За подготовку рекламной информации журналистом ТОО "Қазақ газеттері" +10% от общего расчета стоимости рекламной информации За перевод рекламной информации на государственный и русский язык

Размещение агитационных материалов осуществляется по пред­оплате на основании выставленного Товариществом счета на оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета. Оплата осуществляется согласно банковским реквизитам Товарищества, указанным в Договоре и счете на оплату.

Все материалы сопровождаются пометкой «Материал оплачен политической партией «___».