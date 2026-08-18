Жара и поломки не остановили «Құрылтайға жол»: команда преодолела еще 250 километров

После Балхаша участники ультрамарафона «Құрылтайға жол» вышли на вторую половину своего маршрута. Новый этап стал для команды одним из самых сложных, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Ухудшение самочувствия, незапланированный отдых и поломка велосипеда вынудили марафонцев несколько раз остановиться. Однако после коротких пауз они вернулись на трассу, прибавили темп и добрались сначала до Сарышагана, а затем до Мынарала. За один эпизод хроники участники преодолели около 250 километров.

Балхаш стал важным рубежом ультрамарафона. Позади осталась практически половина маршрута от Астаны до Алматы, но именно здесь дорога приготовила участникам первые серьезные испытания.

Длительное пребывание под палящим солнцем сказалось на самочувствии команды. По предположению Мендыбая ага, причиной ухудшения состояния мог стать сильный солнцепек. Чтобы восстановить силы и не подвергать здоровье дополнительному риску, участникам пришлось взять незапланированную паузу.

Вскоре возникла еще одна проблема. На одном из велосипедов, на которых молодые ребята сопровождают марафонца, лопнули шины. Команда вновь остановилась, на этот раз для ремонта. Эти задержки могли нарушить весь график движения. Однако после отдыха и починки велосипеда участники собрались с силами, вернулись на трассу и заметно прибавили темп.

Продолжив путь из Балхаша, Мендыбай ага и его молодые спутники преодолели более 140 километров и добрались до поселка Сарышаган. Несмотря на трудный отрезок, команда вновь встретила поддержку местных жителей. Участникам предоставили место для ночлега, накормили и помогли восстановиться перед продолжением дороги. В этот раз бата дал сам Мендыбай ага. Ранее благословение в путь он получал от жителей городов и сел, через которые проходил маршрут. В Сарышагане марафонец уже сам пожелал благополучия местным жителям, а своей команде сил и здоровья.

Этот момент стал выражением взаимной поддержки, которой с первых дней наполнена история «Құрылтайға жол». Люди помогают участникам двигаться вперед, а Мендыбай ага отвечает им благодарностью и добрым напутствием. После отдыха в Сарышагане команда сразу же продолжила путь. Следующей точкой маршрута стало село Мынарал, расположенное примерно в 111 километрах.

Именно прибытием в Мынарал завершился новый выпуск хроники. В общей сложности после выхода из Балхаша участники преодолели около 250 километров. Такой результат особенно впечатляет с учетом жары, ухудшения самочувствия и технической поломки, с которыми они столкнулись в дороге.

Испытания замедлили команду лишь на короткое время, но не изменили ее направления. Мендыбай ага и сопровождающие его молодые ребята продолжили движение к главной цели. На протяжении всего маршрута рядом с 58-летним ультрамарафонцем находятся его молодые ученики. Они сопровождают наставника на велосипедах, помогают в дороге и вместе с ним преодолевают все возникающие трудности.

В этой истории особенно заметна роль старшего поколения. Мендыбай ага не ограничивается словами о стойкости, ответственности и участии. Он показывает их собственным поступком. Молодые ребята видят перед собой человека, который, несмотря на возраст, усталость и сложности, остается верен принятому решению.

Такой пример важен не только в спорте. Старшие формируют отношение молодежи к общественной жизни через собственные действия. Если взрослые проявляют гражданскую ответственность, младшее поколение понимает, что участие в жизни страны является естественной частью отношения к ее будущему.

23 августа у старшего поколения также появится возможность показать молодым личный пример. Участие в выборах депутатов нового Курултая станет поступком, через который родители, наставники и все представители старшего поколения смогут подчеркнуть важность собственного голоса.

Путь от Астаны до Алматы невозможно преодолеть одним движением. Более тысячи километров складываются из отдельных шагов, каждый из которых приближает команду к финишу. Так же формируется и общий выбор страны. Один голос может показаться небольшим вкладом, но без отдельных голосов не возникает общий результат. Тысячи голосов начинаются с решения каждого человека не оставаться в стороне. Своим марафоном Мендыбай ага напоминает, что гражданская ответственность не требует спортивного подвига. Она начинается с готовности самостоятельно прийти на избирательный участок и выразить свою позицию.

Напомним, что ультрамарафон «Құрылтайға жол» стартовал в Астане. Конечной точкой маршрута станет Алматы, куда Мендыбай ага и его команда планируют прибыть 23 августа, в день первых выборов депутатов нового Курултая.

Личная инициатива марафонца уже получила поддержку жителей разных городов и сел. Люди встречают участников, помогают с ночлегом, накрывают дастархан, дают бата и желают благополучно добраться до финиша. Благодаря этому каждый населенный пункт оставляет собственный след в хронике большого пути.

Новый этап показал, что трудности могут потребовать остановки, но не обязательно должны заставлять отказаться от цели. Команда восстановилась, продолжила движение и завершила сложный отрезок в Мынарале.

Около 250 километров остались позади. Впереди новые точки маршрута, а вместе с ними новые примеры того, как личный поступок одного человека получает поддержку многих.