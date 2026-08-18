Качество воздуха, озеленение и отходы: что активисты «Байтақ» обсудили на предвыборной встрече в Алматы

Фото: партия «Байтақ»

18 августа 2026 года в Индустриальной зоне Алматы состоялась встреча агитгруппы партии «Байтақ» с представителями промышленного сектора города, сообщает Kazpravda.kz

В мероприятии приняла участие кандидат от партии «Байтақ» Алма Караш. В ходе встречи участникам были представлены основные положения предвыборной программы партии, а также обсуждены актуальные экологические вопросы Алматы.

Особое внимание было уделено вопросам качества атмосферного воздуха, озеленения, обращения с отходами, экологической безопасности промышленных территорий и создания комфортной городской среды.

Участники встречи смогли задать вопросы кандидату, поделиться своими предложениями и обозначить экологические проблемы, которые требуют системного решения.

Алма Караш подчеркнула важность совместной работы государства, бизнеса и жителей города для формирования безопасной и экологически устойчивой среды.

Встреча прошла в формате открытого диалога и стала площадкой для обмена мнениями и обсуждения конкретных предложений по улучшению экологической ситуации в Алматы.