Информацию о сгнившем в вагонах картофеле прокомментировали в Минсельхозе

Отмечается, что все 10 грузоотправителей претензий касательно состояния картофеля к государственным органам не предъявляли.

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Ранее КТК сообщал, что на станции Сарыагаш в вагонах гниет павлодарский картофель. На границе его остановили для фитосанитарной проверки. Овощи пролежали несколько дней, картофель испортился.

По данным Минсельхоза, на партии картофеля общим весом 2.7 тыс. тонн фитосанитарные сертификаты были выданы до введения запрета на вывоз картофеля в третьи страны.

«Однако, при пересечении границы на станции «Сарыагаш» возникли вопросы к грузоотправителям из-за ряда нарушений, в том числе значительного занижения стоимости картофеля. Согласно документам, картофель продавался на экспорт по 40-50 тг/кг. По данной причине вагоны были задержаны до выяснения всех обстоятельств», - говорится в сообщении.

После проверки документации 42 вагона с картофелем были отправлены в пункт назначения - на территорию Республики Узбекистан.

«Также во время проверки предприниматели имели возможность реализовать картофель и на внутренний рынок по конкурентной цене в случае угрозы порчи товара. Отметим, что все 10 грузоотправителей претензий касательно состояния картофеля к государственным органам не предъявляли», - сообщили в МСХ.

В ведомстве напомнили, что с 18 января 2025 года введен запрет на вывоз картофеля всеми видами транспорта с территории Республики Казахстан, за исключением вывоза в страны Евразийского экономического союза, сроком на 6 месяцев.

Как сообщалось ранее, в Казахстане взлетели цены на картофель до 450 тенге. В отдельных торговых сетях столицы они снизились до 185-280 тенге.