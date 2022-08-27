Инфраструктурные проекты в сфере транспорта согласовали и одобрили страны ЕАЭС

На заседании Евразийского межправительственного совета, состоявшегося 25-26 августа в Чолпон-Ате (Кыргызстан), обсудили вопрос финансирования промышленной кооперации в ЕАЭС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Премьер-министры стран-участниц договорились о необходимости дальнейшего развития промкооперации. Евразийской экономической комиссии поручено совместно с правительствами государств - членов ЕАЭС подготовить и представить для рассмотрения Евразийским межправительственным советом в IV квартале 2022 г. предложения по механизмам и источникам финансирования.

«Промышленная кооперация – одна из основных задач, решению которой мы должны уделять пристальное внимание. Главы государств наших стран неоднократно отмечали необходимость создания условий для развития совместных проектов по выпуску ликвидной продукции. Важно проработать вопросы возможных источников льготного финансирования таких объектов», — прокомментировал итоги дискуссий исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин.

В ходе встречи глав правительств стран-участниц ЕАЭС был одобрен перечень приоритетных инфраструктурных транспортных проектов в странах Евразийского экономического союза.

В перечень вошли 7 проектов государств, направленных на развитие евразийских транспортных коридоров и маршрутов и укрепление транзитного потенциала в рамках ЕАЭС.

Казахстан включил в перечень проект реконструкции казахстанских участков автомобильной дороги М-32, относящихся к международному транспортному маршруту «Европа - Западный Китай».

«При обсуждении перечень был скорректирован. Сохранены проекты, оказывающие положительный эффект на развитие транзитного потенциала всего Союза», — пояснил Серик Жумангарин.

Перечень приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов в сфере транспорта государств-членов ЕАЭС:

РА: Инвестиционная программа дорожного коридора «Север - Юг», четвертая очередь (Транш 4);

РК: Реконструкция казахстанских участков автомобильной дороги М-32, относящихся к международному транспортному маршруту «Европа - Западный Китай»;

РБ: Реконструкция автомобильной дороги М-1/Е30 Брест (Козловичи) - Минск - граница Российской Федерации (Редьки);

РБ: Реконструкция автомобильной дороги М-10 граница Российской Федерации (Селище) - Гомель - Кобрин;

КР: Электрификация железнодорожного участка «Луговая Балыкчи»;

РФ: Строительство и модернизация российских участков автомобильных дорог, относящихся к международному транспортному маршруту «Европа – Западный Китай».

РФ: Строительство российского участка частной автомагистрали «Меридиан».

На встрече в Чолпон-Ате главы правительств ЕАЭС также обсудили условия налогообложения при электронной торговле товарами, реализуемых физическими лицами.

Следующее заседание Межправсовета состоится 20-21 октября в Ереване (Армения).