Казахстан и Египет более чем втрое увеличат количество авиарейсов между странами

Фото: Минтранспорта РК

В Астане проведены двухсторонние переговоры между авиационными властями Казахстана и Египта.

Казахстанскую делегацию возглавила председатель комитета гражданской авиации МТ РК Салтанат Томпиева, египетскую сторону - заместитель государственного секретаря по воздушному транспорту авиационной администрации министерства авиации Египта Хешам Абдель Басет.

По итогам переговоров стороны договорились увеличить общее количество разрешенных рейсов между странами с 14 до 48 в неделю, а также разрешенных пунктов с 2 до 3 для каждой стороны.

Также увеличено количество назначенных перевозчиков.

Согласно достигнутым договоренностям, авиакомпании двух стран могут вступать в коммерческие соглашения между собой.

Назначенные авиакомпании двух сторон планируют увеличить количества рейсов и расширение географии полетов между странами.