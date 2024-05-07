Казахстан и Египет более чем втрое увеличат количество авиарейсов между странами

Также увеличено количество назначенных авиаперевозчиков, передает Kazpravda.kz
В Астане проведены двухсторонние переговоры между авиационными властями Казахстана и Египта.
Казахстанскую делегацию возглавила председатель комитета гражданской авиации МТ РК Салтанат Томпиева, египетскую сторону - заместитель государственного секретаря по воздушному транспорту авиационной администрации министерства авиации Египта Хешам Абдель Басет.
По итогам переговоров стороны договорились увеличить общее количество разрешенных рейсов между странами с 14 до 48 в неделю, а также разрешенных пунктов с 2 до 3 для каждой стороны.
Также увеличено количество назначенных перевозчиков.
Согласно достигнутым договоренностям, авиакомпании двух стран могут вступать в коммерческие соглашения между собой.
Назначенные авиакомпании двух сторон планируют увеличить количества рейсов и расширение географии полетов между странами.