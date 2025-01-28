Инноваторы готовятся к баттлам

Экономика
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Николай Николаев

На финишный этап вы­шла подготовка к ставшему уже традиционным Международному цифровому форуму Digital Almaty, который состоится в седьмой раз.

Форум будет проходить в течение двух дней, с 31 января по 1 февраля. Как и в прежние годы, в первый день состоится пленарное заседание с участием премьер-министров стран ЕАЭС. В ходе этого мероприятия главы правительств обсудят цифровую повестку, включая ключевые проекты цифровизации, внедрение искусственного интеллекта и совместные векторы технологического развития.

Во второй день форума Digital Almaty 2025 пройдет уникальный конкурс для стартапов в области искусственного интеллекта и цифровых технологий – Industrial AI Battle. Для участия в нем заранее собраны (до 17 января) заявки на участие.

Как показала практика прошлых лет, молодые изобретатели охотно становятся участниками Industrial AI Battle, поскольку это не просто конкурс, но и уникальная возможность для создателей стартапов представить свои решения крупнейшим предприя­тиям Казахстана, запус­тить пилотные проекты, привлечь внимание инвесторов и наладить важные деловые связи с лидерами индустрии.

Инноваторы поборются за победу в ключевых номинациях: «Самое революционное решение», «Наибольший потенциал масштабирования», «Максимальная инвестиционная привлекательность» и «Лучший вклад в устойчивое развитие». Призовой фонд баттла включает денежные сертификаты и ценные призы от партнеров мероприятия.

Участники Startup Battle преды­дущих лет уже ощутили на себе преимущества конкурса. Так, компания Aspans после Digital Almaty 2024 заключила контракты с клиентами из США и ОАЭ, привлекла внимание стратегических партнеров, включая Ernst&Young.

Прошлогодние победители в номинации «GVA’s favorite startup», компания Dereknet, благодаря участию в конкурсе Startup Battle Digital Almaty 2024 запустила два «пилота» с казах­станскими недропользователями, также этой компанией начато осуществление проекта в ОАЭ.

Победители в другой номинации, прошлогоднего баттла Neuron Oil, запустили пилотный проект с ТОО «Kazpetrol group», руководство которого выступило в качестве жюри и заинтересовалось цифровым решением инноваторов.

В текущем году оценивать разработки также будут лидеры в сфере Industrial AI.

#Алматы #форум #Digital Almaty

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