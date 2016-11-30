​Инновационный Казахстан: выбор приоритетов

В преддверии 25-летия Независимости Казахстана эти вопросы тесно перекликаются с достигнутыми результатами. А они впечатляют – переход к экономическому развитию на рыночных принципах; децентрализация системы управления народным хозяйством и проведение комплекса административных реформ; предоставление самостоятельности для всех субъектов экономики и их дальнейшая демократизация. В достижении этих успехов прежде всего заслуга Лидера нации – Президента РК Нурсултана Назарбаева, который как опытный лоцман вывел экономику из прорыва и обеспечил закрепление полученных результатов.

Вместе с тем Глава государства находится в постоянном поиске – куда вести наш корабль дальше, и его выбор однозначно определен – это инновационный Казахстан. За короткое время и на этом пути достигнуты значимые результаты. По итогам статистического наблюдения за 2015 год инновации имели 2 585 из 31 784 обследованных хозяйствую­щих субъектов. Инновационная активность по продуктовым, процессным, организационным и маркетинговым инновациям составила 8,1%. Наиболее весомый вклад по всем видам инноваций внесли крупные предприятия. По сравнению с предыдущим 2014 годом увеличился объем произведенной инновационной продукции, поставленной на экспорт. За период менее чем 10 лет созданы национальная и региональная инновационные системы с сетью технополисов, технопарков, технологических бизнес-инкубаторов, формируются инновационные кластеры, действуют национальные институты развития, в том числе Национальное агентство по технологическому развитию АО «НАТР» и Национальный инновационный фонд и др.

Вместе с тем невозможно быстро создать всю сеть инновационной инфраструктуры, которая в ведущих странах мира формировалась десятилетиями. Для координации работы разработаны Концепция инновационного развития Казах­стана, реализуются государственные стратегии и индустриально-инновационные программы. Их основные положения приведены в соответствие с требованиями Стратегии-2050 и в системном виде отражены в ГСП «Казахстан-2020». Но путь к построе­нию модели наукоемкой экономики требует все новых и новых корректировок инновационного курса страны, а также его четкого законодательного обеспечения.

В сфере производства во второй индустриальной пятилетке поставлена задача стимулировать развитие несырьевого экспорта. К 2050 году Казахстан должен полностью обновить свои производственные активы. Их необходимо привести в соответствие с новейшими технологическими стандартами. Необходимо изжить сдерживающие факторы инновационного развития. И прежде всего пассивное отношение бизнеса к инновационной деятельности; недостаточность мер и инструментов ее государственной поддержки; некачественный менеджмент и дефицит инновационных менеджеров и др. В связи с этим поддерживаю те пуб­ликации казахстанской печати, в которых рассматриваются проблемы поиска резервов для инновационного роста, а главное – таких, которые не требуют значительных вложений из средств республиканского бюджета.

В ходе инновационной модернизации страны недоработки регио­нального и отраслевого менедж­мента, а также менеджмента самих предприя­тий и предпринимательских структур ощущаются особенно остро. По нашему мнению, инновационный Казахстан должен быстрее получить новый корпус промышленных, отраслевых и региональных менеджеров, так как именно от них зависит инновационное ожидание будущего национальной экономики.

На IX Астанинском экономичес­ком форуме, прошедшем в мае 2016 года, отмечалось, что глобальная экономика стоит на пороге нового мира – происходят тектонические и фундаментальные изменения в ее развитии. В геополитике, экономике и финансовой системе наблюдается целый ряд комплексных вызовов. В том числе в текущем году отмечается резкий спад роста стран БРИКС и развивающихся рынков, слабый рост мировой экономики. Многие аналитики утверждают, что наступил конец суперцикла цен на сырье, имеет место замедление глобальной торговли. Мы также являемся свидетелями возрастающих рисков финансового кризиса и спада развивающихся рынков. Происходят процессы обесценивания валют, волатильность финансовых рынков, период низких инвестиций и оттока капитала из развивающихся стран, снижается влияние Европейского и других международных и региональных союзов на мир и др.

Ожидать, что эти фундаментальные изменения закончатся сами по себе, когда придет время, бесперс­пективны. Как и надежда на то, что каким-то образом удастся преодолеть возникающие экономические и геополитические риски. Наоборот, именно сейчас нужно думать о том, как снизить их воздействие на устойчивый и стабильный рост Казахстана. Поэтому вопрос о том, какие экономические и политические реформы необходимо проводить для смягчения последствий мировых кризисов и достижения положительного влияния новых трендов, не является праздным.

В преддверии 25-летия суверенитета страны невозможно обойти и вопросы о том, как будет развиваться в перспективе национальная экономика. В частности, как главные структурные вызовы в мировом хозяйстве могут повлиять на ситуацию в экономике Казахстана.

Мы все хотим быстрее знать ответы на вопросы, что являются главными характеристиками и ключевыми драйверами ускорения? Какие именно новые модели роста и структурные реформы необходимо проводить Казахстану как стране с развивающейся экономикой? Ведь очевидно, что падение цен в сырьевом секторе, членство в ВТО и Евразийском экономическом союзе, инициатива Экономического пояса Шелкового пути и другие факторы создают новые условия для отечественного частного сектора и предполагают его работу в постоянно меняющейся бизнес-среде. Поскольку такого опыта у наших предпринимателей нет вообще, или мало, то без государственной поддержки тут не обойтись. А в целом нужно руководствоваться новыми правилами игры для частного сектора и всех бизнес-структур.

Все это означает, что, принимая новые законы или изменения и дополнения в действующие законы, депутаты должны точно знать, как Правительство и бизнес собираются приспосабливаться к новым условиям. В том числе как будет учитываться замедление мирового экономического роста, какие с их стороны будут приняты действия для активизации роста национальной экономики. Свое видение решения названных проблем мы связываем с актуализацией мер по инновационному развитию казахстанской экономики. Затрону только некоторые из ключевых моментов инновационной модернизации Казахстана.

Путь к инновационному Казах­стану уже определен и имеет свои направления и ориентиры. Контуры национальной модели инновационного развития Казахстана формализуются в виде наукоемкой модели экономики с опорой на человеческий капитал. Приоритетными направлениями являются разработка инновационных проектов и коммерциализация технологий, масштабное привлечение в экономику прямых инвестиций, прежде всего зарубежных.

В стране сформированы или создаются базовые инновационные площадки, часть которых приобрела международный статус. В том числе это G-Clobal, Астанинский экономический форум, ЭКСПО-2017, Назарбаев­ Университет и др. В Казахстане успешно реализуется эффективная инновационная политика как важная составная часть государственной экономической политики. Для реализации данной политики разработаны и реализуются государственные программы. Начата реализация Пяти основных институциональных реформ, затрагивающих ведущие отрасли экономики и систему государственного управления, разработан пошаговый алгоритм действий Правительства «100 конкретных шагов» и др. Благодаря реализации этих документов, а главное – разработке Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015–2019 годы (ГП ИИР), программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол», удалось скорректировать целевые установки Стратегии-2050 с условиями современной кризисной ситуации в глобальной экономике.

В инновационном развитии Казахстана нельзя ограничиваться достигнутым, необходимо расширять и модернизировать меры по углублению наукоемкой модели экономики. Само это понятие должно быть более четко конкретизировано на всех уровнях и должно быть понятным для всех субъектов хозяйственной системы – от предприятия до отрасли, регио­на, кластера, специальной экономической зоны и т. д. Кроме того, необходимо определить показатели соответствия наукоемкой модели и основные критерии перехода к такой модели. Прежде всего эти показатели должны быть отражены в системе измерения Комитета (Агентства) по статистике РК.

Для реализации наукоемкой модели нужно иметь не только соответствующие технологии, но и инновационные ресурсы. Человеческий капитал, безусловно, главный ресурс инновационной экономики. Пришло время более четко дифференцировать понятие «человеческий капитал» и все то, что за ним стоит. Очень важно сформировать новый слой современных инженеров и инженерно-технических работников, но ведь вместе с ними нужны и рабочие нового склада – с техническим складом ума, без которых невозможна разработка и реализация инновационных проектов. Кроме того, нужны инновационные менеджеры, которые должны в совершенстве владеть информацией о рынках, знать, какие нужны ресурсы, откуда привлечь инвестиции, куда направить выпущенную продукцию и т. д. Важно уточнить компетенции, необходимые для нужд современного производства, и определить целевые заказы на подготовку инновационных работников и управляющих.

Инновационная экономика нуж­дается в развитии новых форм концентрации и кооперации производственных ресурсов. На смену традиционной отраслевой и территориальной концентрации приходят новые формы – кластерной организации, агломерации, специальной экономической и индустриально-экономической зоны и другие. Хотя эти понятия употребляются в наших стратегиях и концепциях, до сих пор нет ясности – какой будет структура наукоемкой экономики Казахстана. Сколько процентов в ней будут составлять кластерные формы, сколько СЭЗ и НИЗ, сколько агломераций и центры экономического роста? А также неизвестно, какие модернизации ожидают отраслевые и территориальные экономические структуры. Ответы на эти вопросы пока не дает и казахстанская экономическая наука.

В инновационном развитии Казахстана должна повышаться роль международного сотрудничества. В будущем внешнеэкономические связи будут развиваться на интеграционной основе. Мне, как участнику Межпарламентской комиссии, можно привести много примеров о развитии делового и инновационного сотрудничества между Россией и Казахстаном. Такое сотрудничество позволяет использовать взаимно накопленный опыт и развивать его в дальнейшем на синергетической основе, что требует также и всемерной поддержки со стороны руководства двух государств. В сфере казахстанско-российского сотрудничества главным достижением последних лет является создание ЕАЭС. Для эффективной работы Евразийского экономического союза создана необходимая законодательная база, обеспечено свободное передвижение товаров и услуг, капитала, рабочей силы, имеются все условия для свободной конкуренции всех производителей и для всех стран-участников на пространстве экономического союза.

Поэтому считаю, что дальнейшее сотрудничество двух стран должно в первую очередь укрепляться в инновационной сфере. К этому нужно активно привлекать государственные институты развития, создавать совместные научно-технологические центры и подключать отечественные научно-технологические центры, в том числе уже действующие в Астане и Алматы. Определяющим понятием инновационного сотрудничества должен стать превентивный или опережающий подход, вне которого невозможно достичь инновационных результатов.

В рамках развития массового предпринимательства очевидно, что для инновационной экономики Казах­стана нужно формировать структуры инновационного бизнеса. Наряду с уже изложенными в казахстанской печати предложениями на этот счет, которые обоснованы казахстанскими учеными (О. Сабден), а также НПП «Атамекен», считаю важным отразить в проектах их концепций и стратегий позиций по внедрению и расширению использования предприятиями инновационного менеджмента. Введение этих позиций будет способствовать реализации названных концепций. В целом это позволит создать реальные условия для решения стратегической задачи – ускоренного роста экономики с опорой на МСП. Поэтому предлагаемые концепции и стратегии развития инновационного предпринимательства должны быть доработаны Правительством и уполномоченными государственными органами. Им нужно придать статус официального документа, обязательного для исполнения всеми участниками и заинтересованными организациями.

Следующим важным аспектом развития инновационного Казахстана является принятие системных мер в части формирования информационного пространства, адекватного требованиям инновационной экономики. Отдельные примеры работы электронного правительства, в том числе и электронных акиматов, полезность ЦОНов для населения и ЦОПов для предпринимателей не вызывают сомнения. Мы с удовольствием воспринимаем такие нововведения, как «умный транспорт», «электронный дневник» в школах и другие новшества. Однако эту работу необходимо дифференцировать по уровням и привести в систему с точки зрения обслуживания инновационного Казахстана. В частности, создание в регионах информационно-инновационных площадок типа G-Clobal, безусловно, важно для глобального общения и построения коммуникаций.

Названные инициативы должны быть продолжены на региональном и внутринациональном, а также и на национальном (республиканском) уровнях, где можно было бы также эффективно обсуждать соответствующие проблемы. По нашему мнению, от административных реформ в системе государственного управления пора переходить к реформированию регионального, отраслевого менеджмента, а также менеджмента самих предприятий и всех предпринимательских структур. От того, насколько инновационным будет управление на этих уровнях, сегодня в значительной мере зависит будущее казахстанской экономики.

Таким образом, за четверть века наша страна сделала мощный экономический рывок и должна выйти на новый уровень экономического роста. Инновационный Казахстан – это следующая ступень, на которую необходимо подняться республике, чтобы в запланированные сроки войти в число 30 наиболее развитых государств мира и реализовать свою глобальную стратегию. В целом все вышеперечисленное свидетельствует о том, что у Казахстана есть много резервов для осуществления нового инновационного роста, в том числе и такие, которые не требуют значительных капитальных вложений и средств республиканского бюджета.