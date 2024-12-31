Инновационный навигатор ведет мониторинг 755 инвестпроектов в Казахстане

Экономика,Итоги года
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Министерство труда продолжает активно работать над сокращением уровня безработицы и улучшением процесса трудоустройства в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Одним из ключевых шагов в 2024 году стало утверждение региональных Карт занятости, которые помогают эффективно планировать трудоустройство и учитывать потребности рынка труда. Было запланировано трудоустройство 948 тыс. казахстанцев, и на начало декабря более 845 тыс. человек нашли работу, что составило 89% от годового плана. В 2024 году были организованы краткосрочные курсы для 9,6 тыс. безработных граждан, а более 50 тыс. человек прошли онлайн-обучение на платформе skills.enbek.kz, что повысило их квалификацию и конкурентоспособность.

Важным элементом поддержки занятости являются программы субсидирования заработной платы. В рамках таких проектов, как «Общественные работы», «Социальные рабочие места», «Молодежная практика», «Первое рабочее место», «Контракт поколений» и «Серебряный возраст», более 180 тыс. человек трудоустроены на субсидируемые рабочие места. Для развития предпринимательства продолжен проект «Бастау Бизнес», который позволяет гражданам, прошедшим обучение предпринимательству, получать безвозмездные гранты для открытия собственного бизнеса. В 2024 году такую помощь получили 8,9 тыс. человек. Одним из новых достижений стало внедрение «Mansap Compasy».

Эта платформа помогает гражданам выбирать профессию, планировать карьеру и ориентироваться на востребованные специальности. Она также способствует снижению молодежной безработицы, помогая выпускникам школ и студентов найти свою траекторию в профессии. Для студентов был внедрен новый функционал на Электронной бирже труда, который помогает найти место для производственной практики. Это дает возможность молодым людям получить практические навыки и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.

Кроме того, был разработан Инновационный навигатор проектов, в котором ведется мониторинг 755 инвестиционных проектов с планом создания 150 тыс. рабочих мест. В будущем через эту платформу будут отслеживаться все проекты, реализуемые в рамках государственных инициатив. Также используется система мониторинга «качественных рабочих мест», которая отслеживает вакансии с гарантированной стабильной занятостью, безопасными условиями труда и возможностями для карьерного роста. В 2024 году количество таких рабочих мест планируется увеличить на 824 тыс. за 3 года.

#производство #инвестпроекты

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