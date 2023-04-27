Иностранец злостно нарушал ПДД в Петропавловске и проштрафился на 1,5 млн тенге

Также стражи порядка привлекли к ответственности 22-летнего горожанина, который за месяц 32 раза превысил установленную скорость.

Фото пресс-службы ДП СКО

Водитель-иностранец в Петропавловске 68 раз нарушил правила дорожного движения. В пресс-службе ДП Северо-Казахстанской области поделились, что вычислить беспардонного лихача удалось благодаря «умным» видеокамерам, сообщает Kazpravda.kz.

Автовладелец уплатил штраф со значительной скидкой.

«Анализируя работу «умных» видеокамер, сотрудники административной полиции выявили злостного нарушителя – передвигаясь на автомобиле «Lada Priora» на иностранном учете, с ноября прошлого года он 68 раз превысил скорость и заехал за стоп-линию. Сумма штрафов составила почти 1,5 миллиона тенге.

Данные нарушителя были внесены в ориентировку. Используя приложение «МЕГАКАМ.ҚОРҒАУ», его остановили сотрудники батальона патрульной полиции. 35-летнему иностранцу пришлось уплатить в сокращенном порядке свыше 700 тысяч тенге», – рассказали в пресс-службе департамента полиции.

Также стражи порядка привлекли к ответственности 22-летнего горожанина, который за месяц 32 раза превысил установленную скорость. Еще один любитель быстрой езды был остановлен в райцентре Саумалколь. 27-летний житель Айыртауского района в этом году совершил 16 нарушений ПДД.

Объединяет всех этих «героев» полицейского повествования не только любовь к быстрой езде, но и автомобили «ВАЗ» на российском учете.