Иностранных наставников закрепят за казахстанскими работниками

Работодатель может привлечь иностранного спекциалиста в целях повышения квалификации сотрудников на период от 6 до 12 месяцев
Минтруда своим приказом от 18 июня 2024 года утвердил правила организации наставничества казахстанских работников и требований к работодателям, привлекающим иностранную рабочую силу, сообщает Kazpravda.kz
Наставничество осуществляется при привлечении работодателем иностранного работника.
В целях повышения квалификации казахстанских работников на период от 6 до 12 месяцев закрепляется наставник.
Наставник - квалифицированный иностранный работник предприятия (организации), владеющий технологиями производства или сферой услуг, осуществляющий руководство производственным обучением и профессиональной практикой.
Закрепление наставника оформляется актом работодателя не позднее 5 рабочих дней со дня, как он приступил к работе.
Наставничество включает в себя закрепление наставника из числа иностранной рабочей силы первой, второй, третьей и четвертой категории; реализацию план работ наставника; составление наставником отчета о реализации плана.