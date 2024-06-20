Иностранных наставников закрепят за казахстанскими работниками

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Работодатель может привлечь иностранного спекциалиста в целях повышения квалификации сотрудников на период от 6 до 12 месяцев 

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Минтруда своим приказом от 18 июня 2024 года утвердил правила организации наставничества казахстанских работников и требований к работодателям, привлекающим иностранную рабочую силу, сообщает Kazpravda.kz 

Наставничество осуществляется при привлечении работодателем иностранного работника.

В целях повышения квалификации казахстанских работников на период от 6 до 12 месяцев закрепляется наставник.

Наставник - квалифицированный иностранный работник предприятия (организации), владеющий технологиями производства или сферой услуг, осуществляющий руководство производственным обучением и профессиональной практикой.

Закрепление наставника оформляется актом работодателя не позднее 5 рабочих дней со дня, как он приступил к работе.

Наставничество включает в себя закрепление наставника из числа иностранной рабочей силы первой, второй, третьей и четвертой категории; реализацию план работ наставника; составление наставником отчета о реализации плана.

 

#Минтруда #иностранец #работники #наставник

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