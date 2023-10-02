Институт петиций ввели в Казахстане

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «Об общественном контроле», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Главой государства также подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур».

Тексты законов публикуются в печати.

Законы направлены на обеспечение прозрачности работы и подотчетности государственных органов и квазигосударственного сектора перед обществом.

Введен дополнительный механизм выражения мнения граждан – институт петиций. Данные нормы позволят обеспечить учет мнения граждан при принятии важных решений.

Ранее сообщалось о процедурах подачи петиций.