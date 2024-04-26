Интернет-мошенники рассылают фейки от имени министра финансов
88
Об этом казахстанцев предупредили в Минфине, сообщает Kazpravda.kz
По данным ведомства, в мессенджерах WhatsApp и Telegram рассылаются разного рода сообщения якобы от министра финансов. Информация рассылается интернет-мошенниками.
«К сожалению, мошеннические схемы совершенствуются, и с ними может столкнуться любой из нас. Поэтому обращаемся к вам с просьбой проявлять бдительность, быть осторожными в личной переписке и телефонных звонках», — отмечается в распространенном пресс-релизе.
В министерстве попросили граждан не доверять недостоверной рассылке, не перечислять деньги и не переходить по сомнительным ссылкам.