Интернет-мошенники рассылают фейки от имени министра финансов

Об этом казахстанцев предупредили в Минфине, сообщает Kazpravda.kz

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По данным ведомства, в мессенджерах WhatsApp и Telegram рассылаются разного рода сообщения якобы от министра финансов. Информация рассылается интернет-мошенниками.

«К сожалению, мошеннические схемы совершенствуются, и с ними может столкнуться любой из нас. Поэтому обращаемся к вам с просьбой проявлять бдительность, быть осторожными в личной переписке и телефонных звонках», — отмечается в распространенном пресс-релизе.

В министерстве попросили граждан не доверять недостоверной рассылке, не перечислять деньги и не переходить по сомнительным ссылкам.