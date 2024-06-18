Интернет появится на трассах Самара – Шымкент и Актобе – Орск

Фото: акимат Актюбинской области

Об этом стало известно на совещании с участием акима области Асхата Шахарова, куда были приглашены операторы связи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Актюбинской области

«В рамках улучшения качества связи в Актобе были установлены 60 новых и модернизированы 160 базовых станций. До конца текущего года планируется установить 130 базовых станций стандарта 4G. Из них 40 - ТОО «КаР-Тел», 90 - АО «Кселл». Также в Актобе установлено 28 базовых станций стандарта 5G. До конца года будет установлено еще 16. Таким образом, мы охватим всю территорию города качественным мобильным интернетом», – сообщил руководитель управления цифровых технологий Актюбинской области Асет Отарбаев.

В рамках нацпроекта «Доступный интернет» в области планируется строительство антенно-мачтовых сооружений вдоль автомобильных дорог республиканского значения для обеспечения бесперебойной сотовой связи и доступа к мобильному интернету. В 9 районах были определены 17 точек для установки АМС. Заключены договора на разработку ПСД.

В сентябре планируется подать бюджетную заявку на выделение средств из республиканского бюджета на строительно-монтажные работы и начать работы в феврале 2025 года.

«Кроме того, ведется работа по обеспечению мобильной связью и доступом в интернет на участках трассы республиканского значения «Самара – Шымкент» на 521-571 километре и «Актобе-Орск» на 51-69 километре. В этом году планируется запуск», – сказал Асет Отарбаев.

На сегодня в Актюбинской области насчитывается 312 сел. Из них мобильным интернетом охвачены 239 населенных пунктов, что составляет 76,6% села или 94,7% сельского населения.

С начала года к интернету были подключены села Жеруйык Алгинского района, Улгайсын Айтекебийского, Бестамак и Шикудук Уилского, а также Сарсай и Кендала Шалкарского района. К концу года планируют подключить еще 40 сел.

Полный охват интернетом всех населенных пунктов региона хотят обеспечить в 2025 году.