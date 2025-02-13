Инвестиции и инновации обсуждали на фармацевтическом форуме в Алматы

Инвестиции
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Ключевыми условиями для развития инвестиционного потенциала участники форума назвали защиту интеллектуальной собственности и стабильное законодательство, а также ускорение процесса регистрации препаратов

Фото организатора

В Алматы состоялся 2-й Казахстанский фармацевтический форум, организованный при поддержке министерства здравоохранения Республики Казахстан. На Форуме ключевые участники индустрии, в том числе регуляторы, международные и локальные производители и дистрибьюторы обсудили актуальные тенденции развития фармацевтической отрасли, а также факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность страны, передает Kazpravda.kz 

Вице-министр здравоохранения РК Ержан Нурлыбаев сообщил, что объем инвестиций в фармацевтическую отрасль за 7 лет увеличился почти в 10 раз. Он также подчеркнул стремление правительства увеличить долю отечественного производства до 50%.

«Национальным планом развития Казахстана до 2029 года предусматриваются меры по расширению сотрудничества с глобальными фармацевтическими корпорациями и привлечения инвестиций, трансфер технологий и новейших разработок, локализация производства на территории страны. Нам важно привлекать инвесторов, мы планируем расширить объемы и номенклатуру общих контрактов с отечественными производителями посредством заключения соглашений об инвестициях, направленных на углубление локализации до полного цикла и усиления встречных обязательств. Также сотрудниками МЗ РК создан проектный офис, который занимается формированием портфеля наиболее интересных предложений и разработкой проектов для развития фармацевтической отрасли», - рассказал Е. Нурлыбаев.

Одна из важнейших дискуссий состоялась в рамках сессии с участием генеральных директоров инновационных фармацевтических компаний. Топ-менеджеры обсудили, как сотрудничество государства и международных игроков способствует ускорению доступа на рынок Казахстана инновационных лекарственных препаратов и проведения клинических исследований в стране.

Повышение инвестиционной привлекательности, внедрение инновационных решений и расширение сотрудничества во имя лучшего доступа к передовым медицинским разработкам остаются приоритетными задачами на ближайшие годы. Форум подчеркнул важность укрепления сотрудничества и диалога между регулятором и фармацевтическими компаниями и заложил основу для будущих успехов и достижений в области здравоохранения.
 

#фармацевтика #инновации #форум

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