Инженер смыслов, поэт реальности Общество 14 мая 2026 г. 2:40 351 Бакытжан Жумагулов, президент Национальной инженерной академии РК В нынешнем году мировое сообщество отмечает 90-летие Олжаса Сулейменова, чье творчество стало неотъемлемой частью глобального культурного кода фото из личного архива Бакытжана Жумагулова Говоря о литературном наследии Олжаса Омаровича, невозможно обойти вниманием точное определение, данное некогда поэтом Леонидом Мартыновым: «Олжас Сулейменов – лингвист по натуре, инженер-геолог по образованию, поэт милостью божьей!» В этой краткой формуле заключена та самая полифоничность его личности, которая так импонирует нам, представителям академической среды. Как человек науки, я вижу в этом триединстве особую логику. Профессиональный взгляд геолога приучил Олжаса Омаровича видеть системную структуру за беспорядочными порой наслоениями веков и чувствовать тектонические сдвиги не только в земной коре, но и в самой истории человечества. Лингвистическая природа его гения позволяет ему проводить филигранные раскопки в пластах языка, выявляя скрытые взаимосвязи между национальными культурами, которые на первый взгляд могут ошибочно показаться изолированными системами. Эта гармония рационального и творческого начал – признак подлинного интеллектуала. Классическое определение писателя как «инженера человеческих душ» как нельзя лучше подходит для описания феномена литературного творчества Олжаса Сулейменова, художественный мир которого словно напитан водами двух могучих, неиссякаемых источников – технической точности и собственно поэтического вдохновения. Именно эта внутренняя цельность творческой личности, подразумевающая неразделимость профессиональных и человеческих качеств, делает произведения выдающегося поэта и мыслителя нашего времени строгим и надежным мерилом социальной ответственности, человеческой порядочности и состояния культуры общества. Без сомнения, творчество Олжаса Сулейменова оставило глубокий след не только в литературе, но и в формировании основ современного исторического мышления. Как математик, я с особым интересом наблюдаю в его работах уникальную системность: он оперирует категориями времени и пространства с выверенностью, свойственной фундаментальным наукам. Мировое значение его поэтических произведений и лингвистических изысканий обусловлено, на мой взгляд, способностью синтезировать наследие многовековой истории Степи с передовыми достижениями человеческой мысли. Уникальность восприятия мира в творчестве Олжаса Сулейменова заключается в поиске некоей «вертикали» духа (то есть восхождения человека к высшим смыслам бытия) там, где другие продолжают видеть лишь горизонталь истории. Своеобразие его поэзии – в ее особой энергетике и концептуальном наполнении, переводящем слово из разряда эстетических объектов в вектор, что указывает направление развития целых народов. Тем самым Олжас Омарович возвращает поэзии ее истинную свободу – свободу тематическую, содержательную, наконец, организационно-ритмическую, о которой говорил, обращаясь к коллегам по перу, в одном из стихотворений: Строчи, поэт, любым калибром, сади слова любой обоймой – стих может быть и не верлибром. Поэзия была б свободной. Особое место в наследии Олжаса Сулейменова занимает поэма «Земля, поклонись человеку!», 65-летие которой мы отмечаем в нынешнем году. Это произведение ознаменовало собой грандиознейший перелом в сознании целого поколения. Появившись на заре космической эры, оно превратилось в гимн торжеству разума и воли. Оглядываясь в прошлое, могу с уверенностью сказать, что для нас, детей 60-х, эта поэма стала определяющим жизненным ориентиром. Именно благодаря ее вдохновляющей силе тысячи сверстников мечтали стать космонавтами, инженерами, учеными – первооткрывателями новых миров. Олжас Сулейменов сумел передать масштаб исторического свершения, подчеркнув при этом ответственность человека перед своей планетой. Космический полет Юрия Гагарина стал не просто техническим достижением, а величайшим триумфом человеческого духа и фундаментальных знаний. Он открыл путь к цивилизационной трансформации человечества, к переосмыслению нашей самоидентификации и взаимоотношений с окружающим миром. Поэма стала идеальным художественно-философским отражением этого полета, трактуя его как результат слаженного труда многих поколений, издревле мечтавших проложить пути к звездам: Мир жил предчувствием, Мир знал – это свершится, Но даже самая верная победа всегда неожиданна. Сделана тысяча вдохновенных мазков, И вдруг последний придает картине Высочайшую глубину и осмысленность. Сам Олжас Омарович впоследствии отмечал глубокую органику своего произведения, подчеркивая: «Эта поэма была для меня мгновенной фотографией тогдашнего состояния». Поразительно, что этот «снимок» целой эпохи был сделан в уникальной стилистике акына-сказителя. Здесь в своей предельной концентрации проявилось уже упоминавшееся гармоничное слияние личностных, профессиональных и творческих качеств, которое мы почитаем как признак подлинной интеллигентности. Более того, стилистический строй поэмы служит наглядным свидетельством верности поэта своим национальным истокам. Используя форму древнего степного сказания для описания сверхсовременных достижений науки, он реализовал важнейший принцип преемственности, без строгого соблюдения которого нельзя представить себе ни одно исследование – будь то научный трактат или изучающее природу человеческого духа художественное произведение. Впрочем, о неразрывном единстве пройденного исторического пути, который разворачивается перед читателем в широкой временной перспективе, лучше всего высказался сам поэт: Мы со скоростью света Земную прорезали тьму, От тележных колес До метровых зиловских шин. От лаптей – до скафандров, От юрт – до высотных домов… Такой подход позволил Олжасу Сулейменову соединить вековые мечтания народа с будущим диверсифицированным и технологически развитым миром. Сделав образ Гагарина мощным магнитом для пытливых умов, поэт через него наполнил наши жизненные поиски высоким смыслом. Его строки рождены высвобождением живой энергии, которая и сегодня заставляет нас верить в безграничные возможности человеческого разума и науки. Конечно же, творческое наследие Олжаса Сулейменова невозможно представить без его поистине легендарной книги «Аз и Я», чье 50-летие мы отметили в прошлом году. Это произведение вышло далеко за рамки литературоведческого анализа «Слова о полку Игореве», превратившись в мощный, выразительный манифест национального возрождения. Для Казахстана и всего тюркского мира эта книга послужила важнейшим инструментом эмансипации сознания, позволив взглянуть на Великую степь не как на периферию, а как на один из основных центров мировых цивилизационных процессов. Книга «Аз и Я» стала важнейшим этапом на пути поэта к выполнению той художественно-философской и исследовательской сверхзадачи, которую он с афористической точностью сформулировал в одной из своих ранних статей: «Моя жизненная программа – разыскать потерянную историю своего народа». Этот поиск не был обращен лишь в прошлое, напротив, он стал актом мужества и обретения достоинства в настоящем. Через кропотливое изучение этимологии и древних текстов Олжас Сулейменов восстановил разорванные связи времен, доказав, что диалог культур и взаимообогащение народов – это основной закон развития человечества, а не случайное совпадение. Трудно переоценить роль, которую этот фундаментальный труд сыграл в укреплении национального духа. В условиях идеологического диктата Олжас Омарович обнаружил в себе гражданскую смелость вернуть казахскому народу его историческую память. «Аз и Я» стала символом интеллектуального сопротивления и – одновременно – призывом к открытому, равноправному диалогу между Востоком и Западом, что в полной мере соответствовало знаменитому постулату поэта: «Возвысить степь, не унижая горы». Эта книга подтвердила, что подлинная наука всегда служит правде, какой бы горькой или неудобной она ни была, ведь только через признание и объективное изучение исторических фактов возможно истинное самопознание нации и ее уверенное движение в будущее. Говоря о личности Олжаса Сулейменова, нельзя не коснуться того редкого качества, которое можно назвать этической безупречностью. В его основе – сумма естественной человеческой скромности и принципиальной творческой порядочности. Удивителен тот факт, что за десятилетия своего триумфального творческого пути Олжас Омарович никогда не называет себя поэтом в первом лице. Это внутреннее дистанцирование от громких титулов и лавров является, пожалуй, самым точным индикатором подлинности его таланта. За долгие годы знакомства с Олжасом Омаровичем я смог убедиться в том, что слово «поэт» для него – это не профессия и уж тем более не почетный статус, а высокая миссия, к которой он относится с почтительным трепетом. Такая позиция свидетельствует о глубочайшем осознании ответственности творца перед словом, Родиной и народом. Истинный масштаб его дарования проявляется именно в этом отсутствии стремления к внешнему самовозвеличиванию. Но природная скромность великого художника слова не имеет ничего общего с ложным самоуничижением; напротив, это признак внутренней силы и духовного богатства. Человек, открывший миру новые пласты истории, предпочитает оставаться исследователем, вечным искателем, гражданином. И именно в этом «непризнании» себя поэтом кроется высшее признание его гениальности, ведь о его поэтическом даре за него говорят его строки, ставшие частью мировой истории, и та искренняя любовь миллионов читателей, которую невозможно заменить никакими официальными регалиями. И здесь я не могу не вспомнить замечательные стихи Олжаса Омаровича, ставшие, как мне кажется, его человеческим и творческим кредо: Не всем, кто ждал, помог, ведь я не бог. Что в силах одинокого поэта? На все вопросы не нашел ответа, но людям я не лгал, хотя и мог… В этих словах – квинтэссенция той самой скромности и честности, о которых мы говорили выше. Олжас Омарович не ставит себя над обществом, не примеряет роль пророка, но остается верен высшей ценности – художественной правдивости перед лицом своего читателя. Способность открыто сказать «я не бог» и при этом сохранить верность этическому императиву «не лгал» является верным показателем редчайшего благородства его духовных устремлений. Для меня, как и для многих представителей научной интеллигенции, имя Олжаса Сулейменова стало синонимом интеллигента высшей пробы. В его личности гармонично сливаются качества, которые во все времена почитались как признаки подлинной человечности: гражданская смелость и гуманизм; социальная ответственность и богатство внутренней культуры; неустанное стремление сделать Родину и мир в целом более справедливыми. Масштаб его личности ярко проявляется в способности видеть за частными фактами глобальные закономерности. Будучи убежденным сторонником научных подходов в восприятии жизни и окружающей действительности, я вижу в его этимологических исследованиях и поэтических строках поиск универсальных констант человеческого бытия. И одной из таких констант, сохраняющихся в турбулентности мира, выступает само художественное слово, которому посвящены хрестоматийные строки поэта: Так в мир входя, мы изменяем мир. Он – перемена, звук – ее основа. Мой мир, рябясь, морщинясь, как эфир, приобретает очертанья СЛОВА. Завершая, хочется подчеркнуть, что Олжас Сулейменов – это не просто имя в литературе, а целая интеллектуальная эпоха. В его лице мы видим редкий пример того, как человек науки и человек слова могут сосуществовать в абсолютной гармонии, обогащая друг друга. Его жизненный путь, отмеченный высокими государственными наградами и международным признанием, прежде всего остается путем бескорыстного служения истине и идеалам человечности. В преддверии славного юбилея Олжаса Омаровича могу с уверенностью сказать, что многолетнее знакомство с ним и его творчеством дарит мне ощущение сопричастности к великой эпохе. Для современной культуры его литературное наследие определяет высокую меру нравственности человеческих помыслов и поступков. Оглядываясь на его жизненный путь, мы понимаем, что следовать принципам гуманизма, заложенным в его трудах, – значит успешно сдавать экзамен на гордое и ответственное звание Человека. 90-летие поэта – это прекрасный повод еще раз обратиться к его трудам, чтобы найти в них ответы на вызовы сегодняшнего дня. Ведь всем своим творчеством Олжас Омарович доказал, что верность принципам и гражданская смелость являются фундаментом, на котором строится здание гуманного, прогрессивного и демократического общества. Уверен, что богатое литературное наследие поэта неизменно будет привлекать к себе внимание будущих поколений и вдохновлять их на новые свершения во имя процветания нашей Родины. Величие Олжаса Сулейменова – в его способности объединять миры, и этот дар останется с нами навсегда как символ подлинной человечности и торжества разума.