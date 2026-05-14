Инженер смыслов, поэт реальности

Говоря о литературном наследии Олжаса Омаровича, невозможно обойти вниманием точное определение, данное некогда поэтом Леонидом Мартыновым: «Олжас Сулейменов – линг­вист по натуре, инженер-геолог по образованию, поэт милостью божьей!» В этой краткой формуле заключена та самая полифоничность его личности, которая так импонирует нам, представителям академической среды.

Как человек науки, я вижу в этом триединстве особую логику. Профессиональный взгляд геолога приучил Олжаса Омаровича видеть системную структуру за беспорядочными порой наслоениями веков и чувствовать тектонические сдвиги не только в земной коре, но и в самой истории человечества. Лингвистическая природа его гения позволяет ему проводить филигранные раскопки в пластах языка, выявляя скрытые взаимосвязи между национальными культурами, которые на первый взгляд могут ошибочно показаться изолированными системами.

Эта гармония рационального и творческого начал – признак подлинного интеллектуала. Классическое определение писателя как «инженера человеческих душ» как нельзя лучше подходит для описания феномена литературного творчества Олжаса Сулейменова, художественный мир которого словно напитан водами двух могучих, неиссякае­мых источников – технической точнос­ти и собственно поэтичес­кого вдохновения. Именно эта внутренняя цельность творческой личности, подразумевающая неразделимость профессиональных и человеческих качеств, делает произведения выдающегося поэта и мыслителя нашего времени строгим и надежным мерилом социальной ответственности, человеческой порядочности и состояния культуры общества.

Без сомнения, творчество Олжаса Сулейменова оставило глубокий след не только в литературе, но и в формировании основ современного исторического мышления. Как математик, я с особым интересом наблюдаю в его работах уникальную системность: он оперирует категория­ми времени и пространства с выверенностью, свойственной фундаментальным наукам.

Мировое значение его поэтических произведений и лингвис­тических изысканий обусловлено, на мой взгляд, способностью синтезировать наследие многовековой истории Степи с передовыми достижениями человеческой мысли. Уникальность восприятия мира в творчестве Олжаса Сулейменова заключается в поиске некоей «вертикали» духа (то есть восхождения человека к высшим смыслам бытия) там, где другие продолжают видеть лишь горизонталь истории.

Своеобразие его поэзии – в ее особой энергетике и концептуальном наполнении, переводящем слово из разряда эстетических объектов в вектор, что указывает направление развития целых народов. Тем самым Олжас Омарович возвращает поэзии ее истинную свободу – свободу тематическую, содержательную, наконец, организационно-ритмическую, о которой говорил, обращаясь к коллегам по перу, в одном из стихотворений:

Строчи, поэт, любым калибром,

сади слова любой обоймой –

стих может быть

и не верлибром.

Поэзия была б свободной.

Особое место в наследии Олжаса Сулейменова занимает поэма «Земля, поклонись человеку!», 65-летие которой мы отмечаем в нынешнем году. Это произведение ознаменовало собой грандиознейший перелом в сознании целого поколения. Появившись на заре космической эры, оно превратилось в гимн торжеству разума и воли.

Оглядываясь в прошлое, могу с уверенностью сказать, что для нас, детей 60-х, эта поэма стала определяющим жизненным ориентиром. Именно благодаря ее вдохновляющей силе тысячи сверстников мечтали стать космонавтами, инженерами, учеными – первооткрывателями новых миров. Олжас Сулейменов сумел передать масштаб исторического свершения, подчеркнув при этом ответственность человека перед своей планетой.

Космический полет Юрия Гагарина стал не просто техническим достижением, а величайшим триумфом человеческого духа и фундаментальных знаний. Он открыл путь к цивилизационной трансформации человечества, к переосмыслению нашей самоидентификации и взаимоотношений с окружающим миром. Поэма стала идеальным художественно-философским отражением этого полета, трактуя его как результат слаженного труда многих поколений, издревле мечтавших проложить пути к звездам:

Мир жил предчувствием,

Мир знал – это свершится,

Но даже самая верная победа

всегда неожиданна.

Сделана тысяча

вдохновенных мазков,

И вдруг последний

придает картине

Высочайшую глубину

и осмысленность.

Сам Олжас Омарович впоследствии отмечал глубокую органику своего произведения, подчеркивая: «Эта поэма была для меня мгновенной фотографией тогдашнего состояния».

Поразительно, что этот «снимок» целой эпохи был сделан в уникальной стилистике акына-сказителя. Здесь в своей предельной концентрации проявилось уже упоминавшееся гармоничное слияние личностных, профессиональных и творческих качеств, которое мы почитаем как признак подлинной интеллигентности. Более того, стилис­тический строй поэмы служит наглядным свидетельством верности поэта своим национальным истокам. Используя форму древнего степного сказания для описания сверхсовременных дос­тижений науки, он реализовал важнейший принцип преемственности, без строгого соблюдения которого нельзя представить себе ни одно исследование – будь то научный трактат или изучающее природу человеческого духа художественное произведение.

Впрочем, о неразрывном единстве пройденного исторического пути, который разворачивается­ перед читателем в широкой временной перспективе, лучше всего высказался сам поэт:

Мы со скоростью света

Земную прорезали тьму,

От тележных колес

До метровых зиловских шин.

От лаптей – до скафандров,

От юрт – до высотных домов…

Такой подход позволил Олжасу Сулейменову соединить вековые мечтания народа с будущим диверсифицированным и технологически развитым миром. Сделав образ Гагарина мощным магнитом для пытливых умов, поэт через него наполнил наши жизненные поиски высоким смыслом. Его строки рождены высвобождением живой энергии, которая и сегодня заставляет нас верить в безграничные возможности человеческого ра­зума и науки.

Конечно же, творческое нас­ледие Олжаса Сулейменова невозможно представить без его поистине легендарной книги «Аз и Я», чье 50-летие мы отметили в прошлом году. Это произведение вышло далеко за рамки литературоведческого анализа «Слова о полку Игореве», превратившись в мощный, выразительный манифест национального возрождения. Для Казахстана и всего тюркского мира эта книга послужила важнейшим инструментом эмансипации сознания, позволив взглянуть на Великую степь не как на периферию, а как на один из основных центров мировых цивилизационных процессов.

Книга «Аз и Я» стала важнейшим этапом на пути поэта к выполнению той художественно-философской и исследовательской сверхзадачи, которую он с афористической точностью сформулировал в одной из своих ранних статей: «Моя жизненная программа – разыскать потерянную историю своего народа». Этот поиск не был обращен лишь в прошлое, напротив, он стал актом мужества и обретения достоинства в настоящем. Через кропотливое изучение этимологии и древних текстов Олжас Сулейменов восстановил разор­ванные связи времен, доказав, что диалог культур и взаимообогащение народов – это основной закон развития человечества, а не случайное совпадение.

Трудно переоценить роль, которую этот фундаментальный труд сыграл в укреплении национального духа. В условиях идеологического диктата Олжас Омарович обнаружил в себе гражданскую смелость вернуть казахскому народу его историческую память. «Аз и Я» стала символом интеллектуального сопротивления и – одно­временно – призывом к открытому, равноправному диалогу между Востоком и Западом, что в полной мере соответствовало знаменитому постулату поэта: «Возвысить степь, не унижая горы». Эта книга подтвердила, что подлинная наука всегда служит правде, какой бы горькой или неудобной она ни была, ведь только через признание и объективное изучение исторических фактов возможно истинное самопознание нации и ее уверенное движение в будущее.

Говоря о личности Олжаса Сулейменова, нельзя не коснуться того редкого качества, которое можно назвать этической безупречностью. В его основе – сумма естественной человеческой скромности и принципиальной творчес­кой порядочности. Удивителен тот факт, что за десятилетия своего триумфального творческого пути Олжас Омарович никогда не называет себя поэтом в первом лице. Это внутреннее дистанцирование от громких титулов и лавров является, пожалуй, самым точным индикатором подлинности его таланта.

За долгие годы знакомства с Олжасом Омаровичем я смог убедиться в том, что слово «поэт» для него – это не профессия и уж тем более не почетный статус, а высокая миссия, к которой он относится с почтительным трепетом. Такая позиция свидетельствует о глубочайшем осознании ответственности творца перед словом, Родиной и народом. Истинный масштаб его дарования проявляется именно в этом отсутствии стремления к внешнему самовозвеличиванию. Но природная скромность великого художника слова не имеет ничего общего с ложным самоуничижением; напротив, это признак внутренней силы и духовного богатства. Человек, открывший миру новые пласты истории, предпочитает оставаться­ исследователем, вечным искателем, гражданином. И именно в этом «непризнании» себя поэтом кроется высшее признание его гениальности, ведь о его поэтическом даре за него говорят его строки, ставшие частью мировой истории, и та искренняя любовь миллионов читателей, которую невозможно заменить никакими официальными регалиями.

И здесь я не могу не вспомнить замечательные стихи Олжаса Омаровича, ставшие, как мне кажется, его человеческим и творческим кредо:

Не всем, кто ждал, помог,

ведь я не бог.

Что в силах одинокого поэта?

На все вопросы не нашел

ответа,

но людям я не лгал,

хотя и мог…

В этих словах – квинтэссенция той самой скромности и честности, о которых мы говорили выше. Олжас Омарович не ставит себя над обществом, не примеряет роль пророка, но остается верен высшей ценнос­ти – художественной правдивости перед лицом своего читателя. Способность открыто сказать «я не бог» и при этом сохранить верность этическому императиву «не лгал» является верным показателем редчайшего благородства его духовных устремлений.

Для меня, как и для многих представителей научной интеллигенции, имя Олжаса Сулейменова стало синонимом интеллигента высшей пробы. В его личности гармонично сливаются качества, которые во все времена почитались как признаки подлинной человечности: граж­данская смелость и гуманизм; социальная ответственность и богатство внутренней культуры; неустанное стремление сделать Родину и мир в целом более справедливыми.

Масштаб его личности ярко проявляется в способности видеть за частными фактами глобальные закономерности. Будучи убежденным сторонником научных подходов в восприятии жизни и окружающей действительности, я вижу в его этимологических исследованиях и поэтических строках поиск универсальных констант человеческого бытия.

И одной из таких констант, сохраняющихся в турбулентности мира, выступает само художественное слово, которому посвящены хрестоматийные строки поэта:

Так в мир входя,

мы изменяем мир.

Он – перемена, звук – ее основа.

Мой мир, рябясь, морщинясь,

как эфир,

приобретает очертанья

СЛОВА.

Завершая, хочется подчеркнуть, что Олжас Сулейменов – это не просто имя в литературе, а целая интеллектуальная эпоха. В его лице мы видим редкий пример того, как человек науки и человек слова могут сосуществовать в абсолютной гармонии, обогащая друг друга. Его жизненный путь, отмеченный высокими государст­венными наградами и международным признанием, прежде всего остается путем бескорыстного служения истине и идеалам человечности.

В преддверии славного юбилея Олжаса Омаровича могу с уверенностью сказать, что многолетнее знакомство с ним и его творчеством дарит мне ощущение сопричастности к великой эпохе. Для современной культуры его литературное наследие определяет высокую меру нравственности человеческих помыслов и поступков. Оглядываясь на его жизненный путь, мы понимаем, что следовать принципам гуманизма, заложенным в его трудах, – значит успешно сдавать экзамен на гордое и ответственное звание Человека.

90-летие поэта – это прекрас­ный повод еще раз обратиться к его трудам, чтобы найти в них ответы на вызовы сегодняшнего дня. Ведь всем своим творчест­вом Олжас Омарович доказал, что верность принципам и граж­данская смелость являются фундаментом, на котором строится здание гуманного, прогрессивного и демократического общества. Уверен, что богатое литературное наследие поэта неизменно будет привлекать к себе внимание будущих поколений и вдохновлять их на новые свершения во имя процветания нашей Родины.

Величие Олжаса Сулейменова – в его способности объединять миры, и этот дар останется с нами навсегда как символ подлинной человечности и торжест­ва разума.