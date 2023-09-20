Исчезнувшего 5-летнего ребенка нашли в канализационном колодце в Атырауской области

Ребенка из канализационного колодца спасли полицейские Атырауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Скриншот с видео пресс-службы ДП Атырауской области

Вечером 19 сентября жительница села Аккистау сообщила в полицию об исчезновении ее 5-летнего сына из дома 20 минут назад.

«Во время поисков полицейский услышал звуки, исходящие из канализационной ямы во дворе дома. Понимая всю опасность ситуации, он позвал на помощь коллег. Крышка канализационного колодца была узкой, и важно было не поранить ребенка. На его спасение потребовалось около 5 минут», – рассказали в ДП.

Состояние малыша стабильное, его осмотрели врачи.