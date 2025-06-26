Искал деньги, нашел срок

Суд
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Усть-Каменогорске приговором суда № 2 лишением свободы наказали бывшего транспортного прокурора.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщили в пресс-службе суда, в апреле к экс-прокурору через водителя обратился директор регионального филиала транспортной компании. Руководитель искал возможность вернуть документы, изъятые следствием. Несмотря на то что представитель надзорного органа не имел отношения к этому уголовному делу, он пообещал помощь, цена услуги – 30 млн тенге.

Как следует из материалов дела, предприниматель обратился в Комитет нацио­нальной безопасности. В ходе спецоперации прокурор через водителя получил 10 млн тенге, а также муляж на 20 млн тенге. Деньги были изъяты при обыске на следующий день.

«Подсудимый признал свою вину, раскаялся в содеянном и просил не лишать его свободы, – пояснили в суде. – Его признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения по части 3 статьи 24 и части 4 статьи 190 Уголовного кодекса».

Экс-прокурору назначили наказание в виде 3 лет и 9 месяцев лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе. Отбывать срок осужденный будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор еще не вступил в законную силу, сторона подсудимого подала апелляционную жалобу.

#суд #деньги #ВКО #срок #экс-прокурор

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