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Как сообщили в пресс-службе суда, в апреле к экс-прокурору через водителя обратился директор регионального филиала транспортной компании. Руководитель искал возможность вернуть документы, изъятые следствием. Несмотря на то что представитель надзорного органа не имел отношения к этому уголовному делу, он пообещал помощь, цена услуги – 30 млн тенге.

Как следует из материалов дела, предприниматель обратился в Комитет нацио­нальной безопасности. В ходе спецоперации прокурор через водителя получил 10 млн тенге, а также муляж на 20 млн тенге. Деньги были изъяты при обыске на следующий день.

«Подсудимый признал свою вину, раскаялся в содеянном и просил не лишать его свободы, – пояснили в суде. – Его признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения по части 3 статьи 24 и части 4 статьи 190 Уголовного кодекса».

Экс-прокурору назначили наказание в виде 3 лет и 9 месяцев лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе. Отбывать срок осужденный будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор еще не вступил в законную силу, сторона подсудимого подала апелляционную жалобу.