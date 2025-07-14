Исполнитель Amre представит Казахстан на конкурсе «Интервидение - 2025»

Культура,Музыка
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Венера Баталова
корреспондент

20 сентября 2025 года в России состоится финальное шоу Международного музыкального конкурса «Интервидение - 2025». Казахстан представит лауреат Государственной премии «Дарын» Ернар Садирбаев, известный под псевдонимом Amre, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: Минкультуры РК

Ернар Садирбаев - выпускник Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова. Исполнитель, поет в стилях pop, pop-classic, latino и R&B, является лауреатом международных фестивалей и конкурсов.

В 2018 году Ернар Садирбаев занял первое место на «Славянском базаре», традиционно проходившем в Витебске.

В 2021 году Ернар Садирбаев стал участником телевизионного шоу Маска в Казахстане, после которого Артиста полюбили фанаты за его образ Беркута на шоу.

Еще одним ярким событием стало участие Ернара на шоу «Голос», где его наставником стал Дима Билан, в команде которого артист стал финалистом шоу.

#конкурс #исполнитель #Интервидение - 2025 #Amre

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