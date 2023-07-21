Миллионную сделку за откат заключила главбух костанайской школы-интерната

За договор на более чем 20 млн тенге на поставку продуктов в школу-интернат главбух потребовала 10%-ный откат от поставщика. Для этого бухгалтер использовала ЭЦП директора школы. Об этом рассказали в суде Костаная, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Суд №2 города Костанай рассмотрел уголовное дело в отношении главного бухгалтера КГУ «Специализированная школа-лицей-интернат информационных технологий «Озат». Установлено, что 16 марта 2022 года между ТОО «М» и КГУ «Озат» был заключен договор на поставку продуктов питания на сумму 22 087 600 тенге. Поставщик выполнил все обязательства.

В дальнейшем главный бухгалтер (подсудимая), пользуясь доверием директора школы, с помощью его ЭЦП, 5 января подписала договор с ТОО «М» на поставку продуктов питания на сумму 20 985 450 тенге сроком до 31 декабря.

Главбух предложила поставщику передать ей 10% от суммы перечисляемых по договору средств, как вознаграждение за продление договора на поставку продуктов. Поставщик согласился, опасаясь, что в случае отказа, договор не будет заключен.

Тем самым, подсудимая причинила материальный ущерб на сумму 1 956 600 тенге. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 300 МРП с лишением права занимать должность бухгалтера сроком на 3 года, отметили в пресс-службе.