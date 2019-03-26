Для граждан Казахстана очевидна масштабность, глубина личности и многогранной деятельности Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева – реформатора и политического лидера современности.

– Граждане поддерживают ­переименование столицы в честь Елбасы, это историческая справедливость. Своим авторитетом Нурсултан Абишевич смог поднять нашу страну на уровень успешно развивающихся государств мира. Его заслуги и достижения просто огромны, – отметил первый заместитель председателя Атырауского филиала партии «Nur Otan» Нурлыбек Ожаев.

Поддерживает переименование и молодежь Атырауской области.

– Присвоить имя Первого ­Президента Астане – справедливое решение. Все достижения нашего государства связаны с именем Елбасы. Именно по его инициативе на карте мира ­появилась и новая столица ­Казах­стана, – отмечают студенты ­Прикаспийского совре­менного колледжа.

Каждый участник состоявшейся акции по-своему выражал благодарность и отмечал истори­ческий вклад Елбасы в становление независимого государства.