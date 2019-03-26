Для граждан Казахстана очевидна масштабность, глубина личности и многогранной деятельности Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева – реформатора и политического лидера современности.
– Граждане поддерживают переименование столицы в честь Елбасы, это историческая справедливость. Своим авторитетом Нурсултан Абишевич смог поднять нашу страну на уровень успешно развивающихся государств мира. Его заслуги и достижения просто огромны, – отметил первый заместитель председателя Атырауского филиала партии «Nur Otan» Нурлыбек Ожаев.
Поддерживает переименование и молодежь Атырауской области.
– Присвоить имя Первого Президента Астане – справедливое решение. Все достижения нашего государства связаны с именем Елбасы. Именно по его инициативе на карте мира появилась и новая столица Казахстана, – отмечают студенты Прикаспийского современного колледжа.
Каждый участник состоявшейся акции по-своему выражал благодарность и отмечал исторический вклад Елбасы в становление независимого государства.