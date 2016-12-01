​Исторический оптимизм и безопасность

Масштабность и стремительность мировых процессов, которые принимают порой острый, а нередко неуправляемый характер, связанные с этим обстоятельством тревоги и опасения за будущность не могут не вызвать отклик в сердце каждого здравомыслящего человека, искренне беспокоящегося за судьбу своей родины и будущее своих детей.

В силу этого специфика сегодняшних проблем выдвигает воп­росы социально-политической стабильности на первый план в жизни любого современного государства. Указанные проблемы особенно актуальны сегодня, когда кризисные явления в мировой экономике и политике прямо или косвенно влияют на все стороны жизни нашего общества и когда системный характер происходящих изменений требует адекватного ответа на вызовы времени.

Казахстан в этом контекс­те может служить примером того, как на протяжении всех 25 лет независимости вызовы и угрозы нивелировались политикой Главы государства, который всегда действовал на опережение, обеспечив стабильность, а значит, и развитие страны. Вот лишь некоторые знаковые даты. В октябре 1992 года на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Нурсултан ­Назарбаев выс­тупил с инициативой создания Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), представляя ее аналогом европейской структуры коллективной безопасности.

– Должен заметить, что снижение геополитического напряжения по оси Запад – Восток и нарастание опасной конфронтации Север – Юг являются общепризнанным фактом. Однако зарождение и обострение второго противоречия не снижает актуальность первого. Многолетняя сложность отношений Востока и Запада не может раст­вориться с распадом СССР. В связи с этим полагаю, что прилагаемые усилия по превентивной дипломатии, установлению, поддержанию и укреплению мира необходимо распределять в равной степени по всем осям мировых взаимодействий. Я подчеркиваю это потому, что здесь уже просматриваются некоторые перекосы, – говорил Нурсултан Абишевич, выступая с трибуны.

Уже тогда, отмечая роль ООН, Глава государства конс­татировал, что организация по большому счету устраняет лишь поверхностные напряжения, но никак не влияет на глубинные основания возникающих и развивающихся конф­ликтов.

Два года спустя Президент, находясь с официальным визитом в Российской Федерации, выступил в Московском государственном университете им. М. Ломоносова, где предложил создать Евразийский союз, дав мощный толчок развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве.

В дальнейшем Президент продолжал выстраивать систему коллективной и экономической безопасности по всем векторам. В 2002 году состоялся I Саммит СВМДА в Алматы. Сотрудничест­во выстраивалось по линии ОДКБ, ШОС, ССТГ, ЕврАзЭС и в конечном итоге ЕЭАС. Не остался без внимания европейский вектор. В 2015 году было подписано Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве Казахстана и Европейского союза. Таким образом, Президент целенап­равленно продвигал идею строи­тельства «Большой Евразии» как территории мира и согласия на протяжении всех 25 лет независимости нашей страны.

Что немаловажно, в этом процессе Казахстан показывал пример того, как страна способна в кратчайшие сроки провести решительные экономические реформы, сохранить стабильность и войти в пул государств с доходами выше среднего. Нам удалось избежать значительных и, казалось бы, неотвратимых для переходных обществ проб­лем. И произошло это благодаря экономическому росту, который по контурам совпал с процессом реальной демократизации политической системы.

Сегодня со всей ответственностью можно утверждать, что эти два тесно взаимосвязанных и во многом взаимозависимых процесса стали наглядной характеристикой эволюционно-поступательной логики развития Казахстана в период его суверенного развития.

Тонкое понимание природы политических процессов, зак­лючающееся, с одной стороны, в эффективном и своевременном реагировании на внутренние запросы страны, а с другой – в необходимости учета логики развития общемировых тенденций, дало свои позитивные результаты. Впрочем, вызовов и сегодня не становится меньше. Резко обострились глобальные проблемы современности, такие как экстремизм, терроризм, которые стремительно и жестко ворвались в повседневную жизнь многих государств.

В контексте вышесказанного отмечу, что современные проб­лемы экстремизма и терроризма, религиозные по форме, на самом деле во многом коренятся в глубинном противоречии социально-политического характера. Это как раз то, о чем Глава государства говорил в далеком 1992 году, а именно: все проблемы порождает неравенство. Наг­лядным подтверждением этого тезиса является то, что корни современного экстремизма и терроризма, как правило, берут начало в государствах с низким уровнем социально-экономичес­кого развития, с нестабильной политической обстановкой. В связи с этим стремление предотвратить появление таких социально-политических противоречий без их адекватного разрешения обрекает эти государства на состояние перманентной борьбы со следствием, в то время как нужно бороться с причиной. Именно такой подход, на мой взгляд, представляется методологически верным, позволяющим предотвратить ситуацию распыления сил и использовать государственные ресурсы в нужном направлении.

Отрадно, что в этих непрос­тых условиях развития событий в современном миропорядке нам удалось сохранить устойчивое развитие, придерживаясь­ политики обеспечения стабильности и толерантности. Это главный стратегический курс нашего государства в своей новейшей 25-летней истории, основополагающими факторами которого стали:

– незыблемость конститу­ционного строя, являющаяся правовой основой экономической, политической и социальной стабильности;

– обеспечение устойчивого экономического развития, направленного на повышение жизненного уровня населения страны;

– институционализация выборной демократии, понимаемая как формирование качественно новых демократических механизмов легитимации политической власти в стране;

– формирование президентской формы правления в стране с последующим превращением института президента в системообразующий фактор, в ядро политической системы страны, являющийся сегодня базовым условием сохранения стабильности в республике;

– повышение роли Парламента в жизни страны;

– демократическое разрешение национального и конфессио­нального вопросов.

Эти основные факторы стабилизации политической системы, которые во многом явились результатом проводимой государством политики, стали на­дежным заслоном для развития экстремизма в нашей стране. Успешный характер стабилизационных процессов в период независимости заложил основу поступательного развития на стратегическую перспективу.

Вместе с тем вышеуказанные позитивные процессы не могут быть основанием для недооценки опасности, которую таит в себе проблема сегодняшнего экстремизма. Проблема экстремизма, или, другими словами, опасность проявления радикальных позиций, основанных на нетерпимом восприятии позиции оппонента, объективно возможна в жизни любого современного общества. Разница в том, что если в одних странах данный феномен становится устойчивым явлением политической жизни, то в других в силу ряда обстоятельств он пребывает в зачаточном сос­тоянии. Поэтому проведение превентивных мер по предот­вращению развития экстремизма представляется одной из главных задач современного государства.

Реалистичный подход к проб­леме заставляет помнить, что в унисон развитию демократических процессов в сознании людей продолжают укрепляться линии разделения, требующие должного внимания к состоянию естественной внутренней сегментации современного общества по национальному, религиозному, имущественному, идеологическому признакам.

Анализ состояния дел в ряде государств показывает, что указанные различия имеют основополагающий характер, оказывают доминирующее влияние на мотивацию поведения индивида и требуют принципиально новых форм и подходов в их решении в условиях современной политики. Это обстоятельство на фоне безудержного нарастания глобализационных процессов стимулирует политизацию современного религиозного сознания, которая приводит к неадекватному восприятию базовых основ религиозного мировоззрения в целом.

Как известно, специфика протекания этноконфессиональных процессов в нашей стране обус­ловлена забвением религиозного сознания в прошлом и связанного с этим активным характером его возрождения. На этом фоне нам следует учитывать то, что пока еще не сформированный характер базового, религиозного мировоззрения, а также относительно невысокий уровень религиозной культуры у некоторой части населения обуславливают несколько упрощенное понимание основ религии в нашем обществе.

В силу ряда обстоятельств народы Казахстана были лишены преемственности в потреблении религиозных ценностей. В результате этого наблюдается развитие своеобразной религиозной «всеядности», становление под видом духовных исканий всякого рода суеверий и лжеучений. Нельзя скрывать, что среди них нередко имели место и экстремистские идеи, проникавшие к нам под видом новаций в религиях. Отсутствие упомянутой традиции означает также и возможность становления экстремистских религиозных представлений.

Религиозный экстремизм, без всякого сомнения, негативное явление в сфере взаимоотношений государства и религиоз­ных объединений. Его проявления вносят коррективы в содержание отношений «государство – религия», осложняют деятельность государственных органов, вынуждая их порой осуществлять не свойственную им функцию регулирования этих отношений. Религиоз­ный экстремизм также в силу особенностей его становления и развития неизбежно порож­дает изолированность подверженных ему верующих не только от инаковерующих, но и от единоверцев, неблагоприятно сказывается на обстановке в конфессии в целом.

Как известно, сегодня международный терроризм пытает­ся приобрести квазигосударственный характер. При этом проблема приобретает транс­граничное измерение, переходя от единичных актов в отдельных странах к масштабной террористической агрессии. Ее результатом становятся миграция миллионов беженцев, разрушение городов, уничтожение ценнейших историчес­ких памятников. Поэтому в своем обращении к мировому сообществу – Манифест «Мир. XXI век» – Президент Нурсултан Назарбаев указывает на необходимость выработки новых подходов и решений, нейтрализующих риски дестабилизации обстановки, исходящие от таких деструктивных явлений современности, как терроризм, религиозный экстремизм.

Одним из главных лейтмотивов Манифеста является диалог как эффективная форма урегулирования различного рода конфликтов на основе нахождения консенсуса в борьбе за мир и безопасность всех государств.

Не менее важно и то, что Глава государства в этом документе внес предложение по соз­данию глобальной коалиции государств за мир, стабильность, доверие и безопасность под эгидой ООН.

Таким образом, новые вызовы времени требуют активизации наших действий. Сегодня в стенах Парламента проводится работа по корректировке действующего законодательства по обеспечению безопаснос­ти наших граждан. На предуп­реждение возникновения и распространения экстремизма направлена также социально-экономическая политика государства по обеспечению повышения благосостояния населения. В республике соз­дано Министерство по делам религии и гражданского общества, основной задачей которого являются совершенствование отношений государства и существующих конфессий, профилактика религиозного экстремизма, укрепление права на свободу совести и другие.

Большой потенциал по активизации этой работы у Ассамблеи народа Казахстана, которая за годы независимости приобрела большой опыт по совершенствованию межнациональных отношений. В борьбе за умы и сердца молодежи особое место принадлежит организациям образования. В соответствии с велением времени их работа в этом направлении должна иметь системный, я бы сказал, наступательный характер с учетом особенностей каждого региона, города, села и гражданина.

Как было отмечено на меж­дународной конференции в Моск­ве «Религия против терроризма» ведущими экспертами и учеными мира, в Казахстане сегодня – реальный межконфессиональный мир. В нашей республике удалось сохранить и усовершенствовать наследие межконфессионального диалога. Наглядным примером этого является проведение съездов лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане, ставших площадкой межцивилизационного диалога между религиозными лидерами, которая открывает широкие перспективы для международного сотрудничества в этой сфере, а также способствует преодолению таких негативных проявлений нашего времени, как насилие, религиозный экстремизм и терроризм.

Конституция Казахстана, законы страны исключают возможность развития такого противоправного явления, как экстремизм. Готовы сказать свое слово и правоохранительные органы. Безусловно, более правильным, перспективным и плодотворным представляется путь, о котором говорит Нурсултан Назарбаев, – путь гармонизации межконфессио­нальных отношений посредством диалога.

Казахстан как органичная часть современного мира, которая сталкивается со многими противоречиями трудноразрешимого характера, закономерно проходит определенные фазы развития, присущие многим другим странам. В связи с этим вполне естественно, что мы сталкиваемся с теми же вызовами и угрозами, но, как отмечает Глава государства, многолетний опыт и традиции, заложенные историей в самой природе нашего общества, поз­волят достойно выйти из любого кризиса. «В этом, – подчеркивает он, – основа нашего исторического оптимизма и безопасности…»