Рыбакина будет защищать титул на турнире WTA-1000 в США

В прошлом году первая ракетка Казахстана в финале обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба ФТК

Эксперты высказали предположения о том, сможет ли Елена Рыбакина защитить титул на турнире WTA-1000 Индиан-Уэллсе, сообщает Kazpravda.kz.

— По жеребьевке Елена стартует со второго круга. Первой соперницей казахстанки может стать либо испанка Паула Бадоса, либо американка Эшлин Крюгер. А вот так может выглядеть у Рыбакиной наиболее вероятный путь к защите титула. 2-й круг — Паула Бадоса. 3-й круг —Анастасия Потапова. 4-й круг — Жасмине Паолини. 1/4 финала —Маркета Вондроушова. 1/2 финала — Ига Швёнтек. Финал —Арина Соболенко, — пишет телеграмм–канал «Спорт Шредингера».

Профессиональный теннисный турнир в американском Индиан-Уэллсе считается пятым неофициальным «Большим шлемом».

В прошлом году лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина заработала 1 262 220 долларов США призовых, 1000 рейтинговых очков и поднялась на седьмую строчку в обновленном женском мировом рейтинге.